I due sfidanti scaldano i motori. Bongiorno e Santi: ecco le liste. Tutti gli aspiranti consiglieri

Cantagallo presenta le due liste di candidati al voto dell’8 e 9 giugno, capitanate da Guglielmo Bongiorno (centrosinistra) e Lorenzo Santi (centrodestra). Doppio appuntamento ieri mattina a Il Fabbro e Carmignanello. Il primo in ordine cronologico a presentare lista e, contestualmente ad aprire la sede del comitato elettorale (in piazzetta Mario Nanni a Il Fabbro), è stato Gugliemo Bongiorno, che ha ringraziato consiglieri e giunta uscenti. 12 i candidati della lista di Guglielmo Bongiorno, di varie età ma con diversi giovani. "Sono estremamente felice di quello che è successo – ha dichiarato Bongiorno, che ha due quarti della giunta già pronta, non presenti nella lista dei candidati al consiglio – perché sono stati tanti i giovani che si sono proposti a questo giro, spontaneamente, e non era scontato". La lista che sostiene il terzo mandato di Guglielmo Bongiorno è composta da: Maila Grazzini, Nicola Bitozzi, Luca Del Principe, Giulio Gigliotti, Anita Giraldi Cipriani, Maria Martano, Elena Nannetti, Denise Palladino, Asia Pollastri, Tommaso Eleuterio Raschella, Simone Rindi. Per quel che riguarda il programma, Bongiorno ha dichiarato di voler riportare lo stato delle cose al pre-alluvione e continuare a migliorare. "Dobbiamo ripartire da qui - ha detto il candidato della lista "Cantagallo destinazione futuro", Bongiorno – per sviluppare proposte che guardano alla sostenibilità ambientale ed etica, con un’attenzione alle frazioni e una politica accanto alle persone".

Il secondo dei due candidati a sindaco a presentare la lista è stato Lorenzo Santi, con una sala gremita al circolo di Carmignanello. Con lui per il consiglio comunale corrono: Barbara Manciulli, consigliera uscente di 48 anni insegnante di scuola primaria e facilitatrice linguistica; Paolo Novellini, 52 anni, anche lui consigliere uscente, guida ambientale; Emanuele Millo, 43 anni, libero professionista nel campo della formazione e consulenza in materia di sicurezza ed emergenza; Francesca Gambardella , 47 anni, consigliera uscente del comune di Vernio, lavora come impiegata in un ristorante; Alberto Corsi, anni perito chimico e coordinatore Provinciale pratese di Gioventù nazionale; Denise Luongo, 27enne, impiegata commerciale; Michele Ciccone, 51 anni, guardia penitenziaria presso la casa circondariale di Prato; Roberto Livi, 64 anni, pensionato; Donata Brani, 68 anni, insegnante di asilo in pensione. Giovanni Morganti, 62 anni operaio tintore; Lorenzo Breschi, 42 anni, tecnico elettricista. Insieme a loro, per il consiglio comunale, il 42enne sottosegretario di Stato al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Giorgio Silli, che metterà a diposizione l’esperienza politica accumulata per la lista "Rilanciamo Cantagallo" e Lorenzo Santi. A sostenere la lista di Santi, ieri mattina, i tre rappresentanti pratesi a Roma: oltre a Silli, le deputate Chiara La Porta ed Erica Mazzetti. "Cantagallo è il Comune più grande della Provincia di Prato – ha detto Santi, che oltre alla lista ha presentato il programma elettorale, steso dopo una prima fase di consultazione coi cittadini - , è impossibile pensare di gestirlo senza aiuti che vengano da enti superiori. Siamo una lista civica, ma il sostegno dalla Provincia, dalla Regione e soprattutto da Roma è indispensabile".

Claudia Iozzelli