I dentisti volontari regalano nuovi sorrisi

Si arricchisce di nuovi strumenti l’ambulatorio odontoiatrico nei locali della Pubblica Assistenza L’Avvenire a Coiano. L’inaugurazione sarà venerdi 7 febbraio alle ore 16 e arriva a 11 anni dall’inizio dell’attività di volontariato dei medici odontoiatrici pratesi nei locali dell’ambulatorio in via Ada Negri 72.

La strumentazione medica, del valore di circa 10mila euro, completamente autofinanziato da Andi (Associazione nazionale dentisti italiani, sezione di Prato), darà modo di continuare a intervenire sul tema della salute per le persone meno abbienti all’interno del progetto, ormai decennale, "Comunque sorrisi". Con oltre 300 interventi annui di volontariato odontoiatrico solo a Prato, i medici della Andi in 11 anni hanno svolto migliaia di operazioni in forma di volontariato. Operazioni e interventi spesso passati nell’anonimato, ma che hanno aiutato e continuano ad aiutare centinaia di persone, pratesi e non.

Un forte impegno, quello dell’Andi, sul versante della solidarietà e fratellanza per le persone con disagio economico e che, spesso, sono costrette a rinunciare a cure mediche e sanitarie e fra queste rinunce c’è proprio il dentista.

Il progetto "Comunque sorrisi", rende disponibile l’ambulatorio odontoiatrico in via Ada Negri alle persone che ne fanno richiesta, ed è gestito da odontoiatri e operatori sanitari in forma di volontariato.

La richiesta di appuntamento viene presa attraverso associazioni di volontariato presenti nel pratese e oltre confine.

Sara’ presente all’inaugurazione l’assessore alle politiche sociali del Comune di Prato, Sandro Malucchi, oltre al presidente dell’Andi di Prato, dottor Carlo Baldi, ad un rappresentante della Pubblica Assistenza L’Avvenire, e al dottor Livio Benelli e dottoressa Samanta Mori, responsabili del progetto a Prato.

La sezione di Coiano è una delle 14 della Pubblica Assistenza e il nuovo anno si apre con questo importante servizio dedicato ai meno abbienti.