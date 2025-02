I costumi tra luci e scenografie: quante sfumature

Durante le ricerche per scrivere i nostri articoli sulla moda e lo spettacolo, abbiamo deciso di intervistare Aurora Damanti, una costumista di teatro di fama nazionale.

Damanti cosa l’ha spinta a diventare stilista? C’è stato un momento nella sua vita in cui ha capito che la moda sarebbe stata la sua strada?

"Si ho capito da molto giovane, quando ho scelto le scuole superiori, che volevo fare una scuola artistica legata alla moda, perché era una mia grande passione. Negli ultimi anni, però, ho realizzato che mi sarebbe piaciuto lavorare nello spettacolo più che nella moda, perché alcuni meccanismi del settore moda sono soprattutto legati al consumo e non rispecchiavano pienamente il mio modo di essere. Infatti crescendo mi sono avvicinata sempre più all’aspetto artistico".

Come sceglie i colori per adattarli alle luci del palcoscenico e ai movimenti degli artisti?

"I colori li scelgo partendo dalla scenografia, fondamentale per creare l’armonia visiva. In fase di progettazione definisco i colori dei costumi e li combino tra i personaggi. Mi confronto anche con lo scenografo e con chi si occupa delle luci, perché l’illuminazione, che sia fredda o calda, influisce molto. Ad esempio, in scene buie evito il nero, preferendo colori più visibili".