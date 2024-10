I consigli di ascolto. Le musiche da film di Rota dirette da Muti

Ecco i consigli di ascolto per la settimana su Rtc. Oggi Beethoven- “Quasi una fantasia/ Al Chiaro di luna” sul pianoforte di Emil Gilels (alle 11,40). Segue alle 13,36, musica da film di Nino Rota diretta da Muti : Prova d’orchestra - Rocco e i suoi fratelli - Il Gattopardo- (Orchestra Filarmonica della Scala). Da non perdere: Jonas Kaufmann tenore drammatico tedesco, al momento la voce più quotata in tutti i teatri del mondo, su RTC per un’ora (alle 19,40) con arie dirette da Marco Armiliato-Orchestra Filarmonica di Praga. Segue alle 20,30 “La sagra della primavera” di Stravinskij. Domani alle 10,40, l’occasione di ascoltare il violoncello di Mario Brunello (qui in veste anche di direttore per Čajkovskij) in una registrazione dal vivo, a Prato -25 novembre 2011- con la Camerata Strumentale Città di Prato - Orchestra Pistoiese Promusica. Alle 20.30, di Mahler, Sinfonia n. 6 -Berliner Philharmoniker, direttore Karajan. Giovedì, tre Sinfonie di Mozart-Abbado con i Berliner Philharmoniker alle 15,40. Ancora Muti e la musica da film di Nino Rota, dalle 19.58 alle 20.25: “Ballabili- Il Gattopardo” (1963) e da “ 8 ½ -La passerella di addio”. Sabato alle 10,40, la bacchetta di Ferenc Fricsay, per i valzer di Strauss padre e figlio.