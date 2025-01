I Cavalieri non ripartono. Biella vince al Chersoni

CAVALIERI UNION 15

BIELLA RUGBY 26

CAVALIERI Fondi; Castellana, Marioni, Magni, Nistri; Puglia (cap.), Renzoni (70’ Marzucchi); Facchini (62’ Trivilino), Reali (36’ Dalla Porta); Righini; Ciampolini, Mardegan (44’ Casciello); Jankarashvili (41’ Sassi), Di Leo (60’ Scuccimarra), Sansone (46’ Rudalli). Non entrato: Guidoreni. All. Alberto Chiesa

BIELLA RUGBY Ghelli; Morel, Travaglini, Gilligan, Nastaro (71’ Moretti); Price, Loro (68’ Ventresca); Vezzoli, Perez Caffe, Mondin (64’ Passuello); F. Righi, Panaro (46’ De Biaggio); Lipera (61’ Vecchia), Scatigna, De Lise (49’ J.M. Ledesma). Non entrato: Grosso All. Alberto Benettin

Arb.: Carmine Marazzo (Viterbo) AA1 Claudio Castagnoli (Livorno), AA2 Gabriele Marinai (Livorno)

Marcatori: p.t. 3’ m. Nastaro tr Price (0-7), 9’ m. Nastaro n.t. (0-12), 13’ m. Nastaro tr. Price (0-19), 35’ m. Facchini tr. Puglia (7-19). s.t. 45’ c.p. Puglia (10-19), 10’ m. Price tr. Price (10-26), 54’ m. Facchini n.t. (15-26)

"Dobbiamo rendere merito ai nostri avversari perché hanno meritato di vincere, ma penso che un divario del genere fra noi e loro non ci sia. La prestazione da parte nostra c’è stata, siamo stati sfortunati nel primo scorcio di partita in due degli episodi che hanno portato alle mete rivali. Ciò non toglie che dobbiamo imparare a "leggere" meglio i momenti della partita ed essere più cinici". E’ così che coach Alberto Chiesa ha commentato la sconfitta maturata ieri contro Biella, nel match andato in scena ieri al Chersoni. Un incontro valido per la non giornata del campionato di Serie A di rugby, che ha visto i piemontesi seconda forza del girone 1 prevalere per 26-15 nell’inedito "derby del tessile". Merito di una partenza-sprint che li ha portati ad accumulare ben diciannove punti di margine, prima della meta di Facchini trasformata da Puglia. I biellesi hanno reagito ad un piazzato di Puglia con Price, mentre la meta di Facchini sembrava poter riaprire i giochi. Il punteggio, nonostante i vari tentativi, è tuttavia rimasto invariato fino alla fine. L’attenzione andrà quindi a sabato prossimo, quando a Iolo arriverà Capitolina: un vero e proprio scontro diretto, da vincere per riscattare la sconfitta dell’andata e pianificare un futuro passa avanti rispetto all’attuale ottavo posto in classifica con 13 punti. "Dobbiamo essere consapevoli della nostra forza, perché siamo una squadra difficile da affrontare - ha concluso Chiesa - ma dobbiamo continuare a lavorare e a migliorare".

Giovanni Fiorentino