I bambini per Stremao: "In dono i nostri regali"

Il grande cuore dei bambini. L’alluvione dello scorso 2 novembre se da un lato ha portato tanta tristezza e distruzione, dall’altro è stato un grande insegnamento per tanti bambini, che per la prima volta si sono imbattuti nella solidarietà vera e nei gesti di aiuto gratuito verso tutti, senza nessuna distinzione. "Con quello che è accaduto tutti abbiamo imparato e insegnato qualcosa che non si studia sui libri, aiutare chi è in difficoltà senza chiedere niente in cambio", è stato il messaggio delle maestre della scuola elementare di Montemurlo.

Un messaggio che è arrivato dritto al cuore dei bambini della classe 5A della scuola Margherita Hack di Montemurlo che hanno voluto fare un gesto importante: hanno scelto di rinunciare a parte dei regali di Natale e di donare i soldi raccolti grazie a questa loro rinuncia all’associazione benefica Stremao. Nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie il responsabile di Stremao, Mauro De Angelis, si è recato in classe per spiegare ai bimbi il lavoro svolto dall’associazione e per far capire loro l’importanza del gesto che è stato fatto.

"Un grande insegnamento questo, che si aggiunge all’ottimo lavoro svolto maestre Valentina e Mafalda", ha detto De Angelis. Un assegno da 110 euro che vale più di tante donazioni: un assegno raccolto con il cuore senza macchia di bambini che hanno deciso di destinare parte dei loro regali a chi è stato meno fortunato. A Montemurlo l’alluvione del 2 novembre ha colpito tante famiglie, alcune delle quali, ancora non hanno una casa dove poter rientrare. Un fatto che ha colpito un’intera comunità e che bambini di 10 anni hanno saputo interpretare al meglio con uno spirito di solidarietà davvero da apprezzare.

Silvia Bini