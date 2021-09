Montemurlo (Prato), 20 settembre 2021 - Maria Gaetana Cirillo ha festeggiato domenica 19 settembre cento anni e a celebrare quest'importante traguardo non è voluto mancare il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, che ha portato alla centenaria gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta la comunità.

Come al solito il sindaco ha omaggiato la festeggiata con un mazzo di fiori e una pergamena celebrativa. Per Maria Gaetana Cirillo forse l'elisir di lunga vita si chiama “famiglia”. La signora Cirillo, infatti, è la madre di otto figli, (uno purtroppo scomparso prematuramente) e la nonna e la bis-nonna di 42 tra nipoti e pro-nipoti. Una grande famiglia che ieri ha regalato a Maria Gaetana una festa degna del traguardo dei cento anni. Insieme ai parenti c'era anche la dottoressa Manuela Agnolotti, il medico che segue la salute di Maria Gaetana e alla quale l'arzilla centenaria è particolarmente legata.

Maria Gaetana, come tanti altri montemurlesi è originaria della Campania, di un paesino in provincia di Salerno che si chiama Rutino ed è arrivata con la famiglia a Oste nel lontano 1968. Maria Gaetana ha sempre lavorato in agricoltura e quindi come operaia alla costruzione della ferrovia al suo paese natale. Una volta giunta a Oste, raccontano i figli, Gaetana si è dedicata solo alla sua famiglia e ha smesso solo pochi anni fa di preparare da mangiare per i suoi figli e i suoi nipoti, a cui ha dedicato tutta la sua vita.

"Sono stato felice di aver festeggiato i cento anni di Maria Gaetana Cirillo, ma sono ancor più contento di vedere l'affetto la circonda. Il segreto di un'esistenza così lunga forse non è solo nei geni ma sta anche nell'affetto di una grande e bella famiglia", ha concluso il sindaco Calamai.