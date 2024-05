Human company assume. Ecco come candidarsi

Human Company ha dato il via al programma di riapertura stagionale delle sue strutture: al camping in town e al Fabulous village, aperti tutto l’anno, dal 20 aprile si sono affiancati gli altri cinque villaggi del gruppo situati in Toscana, ma anche Veneto, Lazio e nel Lussemburgo. Entro il 24 maggio, con l’apertura del villaggio "I Pini" e di una nuova destinazione in Toscana, il Firenze Certosa camping, il gruppo potrà contare sulla piena operatività di tutte le sue strutture. C’è però ancora possibilità di candidarsi per lavorare

in Human Company. Tra le posizioni aperte: addetto al reparto gastronomia, addetto al front office e addetto alla manutenzione per il Montescudaio Village, in provincia di Pisa, un addetto all’info point per il Park Albatros Village di San Vincenzo, in provincia di Livorno, un receptionist notturno per Plus Florence

ed un geometra per la sede di Firenze. Per consultare tutte le offerte: lavoraconnoi.humancompany.it.