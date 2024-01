Hotel Paradiso: Familie Flöz al Politeama

Da ricordare sabato alle 21 e domenica alle 16 al Politeama lo spettacolo Hotel Paradiso (foto). Per la prima volta in città, la compagnia tedesca Familie Flöz, famosa in tutto il mondo per il suo teatro di figura, porterà lo spettacolo di successo che ha fatto conoscere a livello internazionale gli attori-mimi del gruppo berlinese nato trent’anni fa. Rivolto a un pubblico di grandi e piccini (bambini dai sei anni in su) Hotel Paradiso vive della forza espressiva delle maschere, tratto distintivo dei Familie Flöz che utilizzano in modo ironico il linguaggio del corpo dando voce alle tante sfaccettature dell’animo umano, in un giallo ambientato in un albergo sulle Alpi pieno di poesia e umorismo, gestito con pugno di ferro dalla anziana capo-famiglia e al centro di strani accadimenti. Amori, rivalità e misteri da risolvere sono gli ingredienti di uno spettacolo senza le parole ma incredibilmente eloquente perché è come se le grandi maschere caricaturali dei Familie Flöz parlassero con il corpo, declinandosi in una varietà di espressioni e stati d’animo per offrire un campionario di situazioni comiche e grottesche. Biglietti su Ticketone o Boxoffice o al botteghino del teatro.