Hockey Prato, brutta sconfitta nella prima di campionato A2

Pumas Viareggio

8

Hockey Prato

1

Pumas Viareggio: Mechini (Dal Torrione), Marchetti, Bigatti, Mora, Pesavento, Pezzini, Cardella, Carrieri, Olivieri. Allenatore: Bertolucci.

Hockey Prato: Vespi A. (Vespi F.), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bianchi.

Inizia con la netta sconfitta per 8-1 sulla pista "Dorando Pietri" con il Pumas Viareggio il cammino dell’Hockey Prato nel campionato di serie A2. Un avversario ostico per la squadra pratese che anche nel girone di Coppa Italia aveva vinto entrambe le gare. L’Hockey Prato del tecnico Bianchi era partito bene portandosi in vantaggio dopo tre minuti grazie ad un perfetto contropiede finalizzato da Baldesi dopo l’assist di Barbani. I padroni di casa hanno cominciato a macinare gioco e creare occasioni trovando il pareggio al 17’ con Marchetti e allungando nel finale di tempo con Bigatti e Mora con il primo tempo che si chiudeva sul 3-1. Ad inizio ripresa Mora portava il Pumas sul 4-1. Bianchi ha fatto ruotare in pista tutta la rosa ma i padroni di casa hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco allungando nel finale fino a chiudere sull’8-1 con le doppiette di Pezzini e Olivieri. Sabato prossimo esordio casalingo al PalaRogai contro il Blue Factor Castiglione.