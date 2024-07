Hansel e Gretel in versione dark. Al fresco della Cascina Le Barbe

Va in scena a mezzanotte e mezzo: roba da nottambuli, si penserebbe. E invece no, il buio è quello che ci vuole per assaporare una versione teatrale della fiaba più dark di tutti i tempi. Con "Hansel e Gretel", l’attrice Valentina Banci darà la buonanotte fra suoni e parole al pubblico del Monteferrato Festival, sabato 20 luglio a mezzanotte e mezzo. È una delle ’chicche’ del festival organizzato da Collettivo Ferro 26 che, dopo il successo della tre giorni di spettacolo a Villa Rucellai con l’omaggio a Pellegrino Artusi attraverso la voce di Valentina Banci e Riccardo Goretti, da venerdì 19 a domenica 21 luglio prenderà la strada della montagna per addentrarsi nei paesaggi incantati della riserva dell’Acquerino. Teatro, musica ed esperienze sensoriali per tre giornate da vivere alla Cascina Le Barbe a Cantagallo, con la possibilità di rimanere anche a mangiare e dormire (con obbligo di prenotazione). Con i profumi del bosco e le temperature più gradevoli sarà bello gustarsi sotto le stelle "Il pescatore di anime" con Alberto Astorri ispirato a un racconto di Claudio Magris, venerdì 19 (alle 23). E prima ancora, alle 21, tutti con il naso all’insù per "L’amor che muove": osservazioni astronomiche con l’associazione Quasar. Non solo spettacoli: sabato 20 tuffo nella natura con il laboratorio di stampa naturale curato da Irene Biancalani (alle 11), seguito da un laboratorio partecipato di poesia a cura di Luigi Marangoni (alle 16). Poesia che torna a riecheggiare in abbinamento alla musica, alle 21, con lo spettacolo "Il vento che suona gli alberi – Accordi di musica e poesia sulle tracce di Montale" per concludere con un tocco di mistero nel cuore della notte sulle tracce dei Fratelli Grimm.

Si replica domenica con "Ri-suoniamo con la Natura: i Gong planetari incontrano il Bosco" (alle 11), un’esperienza partecipata di suonoterapia con Chiara Leone ed Enzo Milone, per poi passare in compagnia di Legambiente, all’incontro "Conoscere e amare la riserva" (alle 15). Dulcis in fundo, un’escursione teatrale di due ore con Marco Morandi, Francesco Tedde, Gemma Hansson Carbone, Federica Maglioni: "Raapta" è un’immersione sensoriale nell’ecologia fantastica e nella narrazione del destino della Terra. L’itinerario si snoderà dal rifugio Le Barbe al Faggione dalle 16.30. Per acquistare i biglietti: [email protected] o al 388 835 3795 (Whatsapp).

Ma.La.