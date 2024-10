Halloween da brividi. C’è la caccia al mostro. E il centro si anima

Se giovedì sera vi capiterà di avvistare in centro cacciatori di zombie, fantasmi, vampiri, sappiate che avrete davanti una vera e propria invasione dentro le mura in pieno spirito Halloween. Questione di numeri: se l’anno scorso le creature mostruose furono oltre 500, c’è da scommettere che quest’anno raddoppieranno. Sono mille, infatti, le mappe stampate dal negozio "Dragonia" per la seconda edizione della "caccia al mostro" che coinvolgerà una cinquantina di attività commerciali del centro storico. Una caccia al tesoro ‘mostruosa’ nata l’anno scorso come esperimento del tempio del fantasy in via Rinaldesca ma circoscritta solo alla zona di via Santa Trinita e che ora diventa un format accattivante anche per le attività di altre vie, grazie alla regia del comitato "Io c’entro", con il supporto di Confcommercio e Confesercenti e la collaborazione del Comune. Altro che il solito "dolcetto e scherzetto", bussando alla porta di commercianti magari contrariati da orde di ragazzini. Per l’occasione via Mazzini indosserà l’abito più bello che l’ha fatta brillare nelle serate di luglio e settembre: pedonale, con attività aperte in orario serale, ricca di attrazioni, giochi e attività. Ma dal primo pomeriggio i momenti di divertimento con dolcetti e scherzetti attraverseranno tutto il centro.

Come funziona la "caccia al mostro"? Sarà sufficiente versare una simbolica quota d’iscrizione di 2 euro passando da "Dragonia", in via Rinaldesca 5 (info: www.dragonia.it): qui verrà assegnata una scheda su cui raccogliere tutti gli ‘adesivi mostruosi ‘ sparsi per le quasi cinquanta realtà pratesi coinvolte. Chi ci riuscirà riceverà un riconoscimento dal negozio, oltre a un attestato telematico come ‘acchiappamostri’ suddivisi su più livelli (i più bravi saranno gli ‘acchiappavampiri’ e ‘acchiappamannari’). "Eravamo partiti con una sperimentazione in punta di piedi l’anno scorso e quest’anno ci fa piacere essere stati coinvolti in un’iniziativa allargata a tutto il centro dopo l’incontro con una realtà dinamica come il comitato Io c’entro", sottolinea Andrea Seguino, titolare di "Dragonia". In programma a partire dalle 16 attrazioni mostruose, merende con dolcetti, giochi e attività a tema, sorprese e animazione per i più piccoli, performance artistiche e molto altro. La notte di Halloween andrà in scena anche nei luoghi della cultura, in mezzo a libri e reperti archeologici. Posti esauriti per il laboratorio "Un Halloween da paura" alla biblioteca Lazzerini per i più piccini: letture paurose creazione di una finestra da brividi a cura di Alessandra Forlani, alle 17. Ciak, si gira al Centro Pecci dove saranno proiettati i tre film della trilogia X di Ti West: alle 18 "A sexy horror story", alle 20 "Pearl", alle 22 "Maxxxine" (12 euro per chi vedrà due film, 15 per tutta la maratona horror). Ma Halloween è anche la notte dei morti viventi, magari i nostri lontani antenati come... gli Etruschi. Atmosfere spettrali aleggeranno all’interno del tumulo di Montefortini, a Comeana: la visita guidata in programma alle 17 promette un’avventura da brivido, esplorando un’antica tomba etrusca, avvolti solo dalla luce delle torce.

Maria Lardara