Hai paura di internet?. I corsi facili e gratuiti

A Vaiano partono i corsi per chi ha paura del digitale. Inviare una e-mail in modo semplice, prenotare online, districarsi nel complesso mondo delle app per i cittadini e navigare in rete in modo sicuro. Sono alcune delle competenze che si possono acquisire con i corsi per la digitalizzazione, una formazione di base per chi ha paura del digitale. Al Centro di facilitazione digitale di Vaiano si inizia domani con un ciclo di 5 incontri, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria (massimo 10 utenti per ogni incontro), tenuti dagli operatori del centro stesso opportunamente formati dalla Regione.

L’iniziativa è finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Nex Generation EU - Pnrr. Pensati e gestiti per tutti quelli che vogliono approcciarsi per la prima volta al digitale e per chi ha deciso di capire cosa siano tutti quei campi d’indirizzo nelle mail o cosa significa embedded, sono altrettanto utili anche a chi ha solo bisogno di un ripasso.

Le lezioni si tengono presso la sede di via Gramsci 37 (si parcheggia in via Caduti di Nassirya 7. Da lì si accede tramite il passaggio pedonale).

"Non tutti hanno le stesse competenze o risorse per accedere alle tecnologie digitali: offrire corsi gratuiti aiuta a colmare il divario digitale tra le diverse fasce della popolazione dando opportunità di autonomia – sottolinea l’assessora Chiara Martini – e formare i cittadini consente loro di accedervi e di essere più indipendenti nella gestione della vita quotidiana".

Per iscriversi si può chiamare il 371 5971375 o inviare una mail a [email protected]. Si può anche prenotare online al link: https://forms.gle/Fqq5M4f6SZrpaMyv5.