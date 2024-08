Guazzini, niente medaglia. Italia ko nella finalina

Quarto posto su pista nella prova dell’inseguimento a squadre alle Olimpiadi di Parigi per la pratese di Poggio a Caiano Vittoria Guazzini. L’ha ottenuto assieme alle compagne del quartetto azzurro Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Chiara Consonni (l’altra del trenino era Letizia Paternoster) superate nella "finalina" dalla Gran Bretagna. Dopo aver stabilito il nuovo record italiano in una qualificazione di altissimo livello dove le nostre portacolori hanno chiuso in quarta posizione, ecco che le ragazze si sono dovute arrendere in semifinale alla superiorità delle "marziane" della Nuova Zelanda, riuscendo comunque a registrare il tempo di 4’07’’491, ossia il nuovo primato nazionale. E nella finale per la medaglia di bronzo hanno raggiunto comunque un risultato storico, in quanto l’Italia non era mai arrivata così in alto nel torneo olimpico. Le azzurre sono partite forti guadagnando fino a un secondo e mezzo di vantaggio sulle avversarie, ma sono calate vistosamente nell’ultimo chilometro, cedendo nettamente alle britanniche. "Abbiamo dato tutto, cuore e gambe – ha affermato Vittoria – Abbiamo fatto segnare un ottimo tempo e non si può nascondere che la Nuova Zelanda e gli Usa sono andati veramente fortissimo, dimostrandosi una spanna sopra. Noi ci teniamo questo quarto posto, con orgoglio e sono felice per questo risultato".

Antonio Mannori