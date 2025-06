Guasto a un treno sulla linea Bologna Prato: ritardi e cancellazioni. Circolazione in ripresa

Bologna, 22 giugno 2025 - Guasto a un treno, circolazione ferroviaria sospesa da stamani alle 5.30 sulla linea Bologna-Prato. Il treno è fermo in linea in prossimità di Vernio (Prato). Così Trenitalia sul proprio sito. I treni, si spiega, "subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni. Attivato servizio con corse bus". In un aggiornamento delle 10.30 sui legge: "La circolazione è in graduale ripresa dopo un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. I treni Intercity hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti e subito limitazioni di percorso. I treni Regionali hanno subito cancellazioni o limitazioni di percorso. Sono state attivate corse con bus per i treni Regionali"

La circolazione permane sospesa per un inconveniente tecnico a un treno di altra Impresa Ferroviaria tra San Benedetto Val di Sambro e Vernio. I treni Intercity e Regionali possono subire ritardi o limitazioni di percorso. I treni Regionali possono subire cancellazioni. Attive corse con bus per i treni Regionali".

Treni Intercity direttamente coinvolti e attualmente fermi

• IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15) • IC 583 Milano Centrale (4:53) – Napoli Centrale (15:15) • ICN 752 Lecce (19:40) - Milano Centrale (10:10) del 21 giugno • ICN 1962 Siracusa (13:35) - Milano Centrale (11:40) del 21 giugno

Treno Euronight direttamente coinvolto e oggetto di provvedimento: • EN 295 Wien Hauptbahnhof (19:08) - Tarvisio Boscoverde - Roma Tiburtina (10:05) del 21 giugno: il treno oggi termina la corsa a Bologna Centrale. I passeggeri diretti a: • Firenze Campo Marte possono proseguire il viaggio con il treno FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:15) fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia; • Roma Tiburtina possono proseguire il viaggio con il treno FR 8505 Bolzano (5:12) - Roma Termini (10:15).

La rabbia di un passeggero

Tra i passeggeri bloccati al momento a Prato un fiorentino diretto a Bologna che spiega: "Se sapevano dalle 5:30 che la circolazione era sospesa mi chiedo perché abbiano fatto partire lo stesso il nostro treno da Firenze alle 8:40, già in ritardo, per poi farci fermare qui a Prato, dove siamo in attesa da almeno 40 minuti. Avremmo potuto organizzarci altrimenti, magari prendere un treno dell'Alta velocità che percorre una linea diversa". Tra i convoglio fermi a Prato, riferisce lo stesso viaggiatore, anche un Intercity notte partito ieri da Lecce alle 19:20 e diretto a Milano dove doveva arrivare alle 6:40: "Dalla linea Adriatica è stata poi spostato su Roma e ora è uno dei treni fermi a Prato".