Guarnera ai Concerti di Primavera

Venerdì alle 21 al Teatro D’Annunzio del Convitto Cicognini sul palco il pianista Giuseppe Guarrera (nella foto). Il variegato programma della serata intreccia tutti i fili conduttori della quarantaquattresima edizione de I Concerti di Primavera, organizzati dalla Scuola di musica Verdi e dalla Camerata: da Busoni, con la celebre trascrizione della Ciaccona di Bach, fino ad approdare in America, facendo scoprire al la poesia della prima compositrice statunitense, Amy Beach, grazie all’esecuzione delle sue Cinque Improvvisazioni del 1926, uno degli ultimi lavori di questa pioniera del riscatto muliebre nella composizione musicale, territorio che per secoli è stato pressoché esclusivo appannaggio virile. Accanto ai capolavori per la tastiera di Haendel (Suite in fa maggiore HWV 427), Scarlatti (Sonate in fa minore K. 466 e in mi minore K. 394), Mozart (Sonata n. 5 in sol maggiore K. 283) e Liszt (Mephisto Walzer n. 1), il concerto intende destare l’interesse e la curiosità del pubblico nei confronti di repertori troppo poco frequentati e di figure di musicisti che meritano di essere conosciuti. Ingresso: 8 euro intero, 3 euro under 25, allievi e docenti della Scuola Verdi. Biglietti al Politeama oppure on line su Ticketone.it