Guardia di Finanza di Prato, 222 milioni di imponibile sottratti a tassazione e 59 milioni di Iva evasa

"I numeri della Guardia di Finanza di Prato, resi noti in occasione della cerimonia per i 249 anni dalla sua fondazione, rappresentano non solo il valore di un impegno costante di uomini e donne sul nostro territorio, ma anche che i reati finanziari siano una piaga dolorosa per Prato". Lo scrive, in una nota, la deputata pratese di FdI Chiara La Porta, che ieri mattina ha partecipato a Prato alla cerimonia per i 249 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. La Porta ha portato avanti in parlamento la battaglia contro le ditte "apri e chiudi" e il governo ha inserito la stretta nella legge di bilancio. Uno strumento importante per contrastare l’illegalità, come è stato sottolineato anche ieri mattina.

"I 222 milioni di imponibile sottratti a tassazione, i 59 milioni di Iva evasa per un totale di 669 interventi delle Fiamme Gialle in un solo anno e mezzo, dal gennaio 2022 al maggio 2023, sono denari rubati allo Stato a danno di cittadini e imprese oneste – ha detto La Porta – Rinnovando la nostra vicinanza alla Guardia di Finanza, vogliamo esprimere il nostro più grande ringraziamento ad un corpo che si occupa di sicurezza e legalità ogni giorno, a supporto di un fisco amico e non vessatore di chi fa impresa, un importante obiettivo che il governo si è prefissato di raggiungere".