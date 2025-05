Gruppo di lavoro per il centro storico: "Azioni contro la desertificazione"

Nasce il Gruppo di lavoro del centro storico dei negozi associati a Confcommercio. Obiettivo: combattere la desertificazione del cuore della città. "Un passaggio fondamentale per fornire risposte efficaci in termini di mantenimento e sviluppo delle attività", spiega l’associazione di categoria. Il presidente del Gruppo – appena presentato alla sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, che ha incontrato il direttore di Confcommercio Tiziano Tempestini e Scarpelli – sarà Sergio Scarpelli, di Scarpelli calzature.

Il gruppo nasce per garantire un importante passo avanti per rappresentare e sostenere in maniera strutturata e continuativa le attività commerciali del cuore della città e "riunisce imprenditori con esperienze e visioni differenti, ma accomunati da un forte legame con il territorio e dalla volontà di lavorare in rete per supportare la crescita del centro".

Accanto al presidente, faranno parte del gruppo Erika Bardazzi (Minimoda), Marco Cancellieri (Mattoncini Prato), Claudio Cerbai (Cerbai Gioielli), Duccio Mantellassi (Mantellassi Calzature), Lorenzo Melani (Rinascimento), Luca Puggelli (Puggelli Calzature) e Letizia Zucchini (Privee). "Con questo gruppo – dichiara il direttore di Confcommercio, Tiziano Tempestini – l’associazione si manifesta in un’area fondamentale della città, centrando un risultato molto importante in una fase complessa per le attività dei centri storici. Con questa modalità forniamo un contributo concreto agli imprenditori su tutte quelle politiche, anche in chiave emergenziale, necessarie per il mantenimento e lo sviluppo dei negozi. Perché non è possibile dimenticare che, anche se Prato è una delle città che tiene meglio in Toscana sotto questo punto di vista, è in corso una desertificazione commerciale nei centri storici di tutta Italia".

"Questo gruppo – le parole del neo presidente, Sergio Scarpelli – rappresenta l’occasione per valorizzare al massimo le attività del centro storico, andando a focalizzare l’attenzione sulle principali questioni che riguardano il tessuto economico e che, tramite un approccio condiviso, possono adesso trovare soluzioni innovative ed efficaci. Ora l’obiettivo è lavorare a stretto contatto con l’amministrazione sui temi relativi agli eventi, al decoro, alla sicurezza".

La sindaca Ilaria Bugetti ha accolto "con grande piacere la novità". "Ogni saracinesca che si abbassa è anche una luce che si spegne aprendo la strada al degrado e anche alla desertificazione del centro. È per questo che dobbiamo collaborare gomito a gomito per scongiurare questo rischio, ciascuno per quanto di competenza. Noi stiamo lavorando a rendere il nostro centro più bello, accogliente e vitale, ma anche a iniziative di sostegno di nuove aperture. Sono sicura che troveremo in questo nuovo gruppo di Confcommercio un interlocutore attento, disponibile e pronto a una collaborazione costruttiva".

Aspetto significativo è la scelta di valorizzare il settore no food tanto quanto quello del food: il comparto food è riconosciuto come elemento fondamentale per lo sviluppo di progetti integrati per dare impulso a idee, eventi e strategie condivise. Le prime linee di azione poste dal gruppo sono: valorizzare il mese di giugno, dare massimo impulso alle aperture serali di luglio e rafforzare una comunicazione che metta in luce l’urgenza di un vero cambio di passo da parte di tutti gli attori coinvolti nel centro storico". "Sul medio periodo – chiude Confcommercio – si guarda con determinazione ad un Natale di alto livello, mentre sul lungo termine il lavoro sarà orientato a contribuire alla costruzione di un Distretto del Commercio solido, rappresentativo e capace di guardare con solidità al futuro".