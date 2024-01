"Grave bocciare l’emendamento di aiuto a Prato"

"I deputati del Pd Furfaro e Di Sanzo, insieme al segretario Biagioni, hanno fatto bene ad alzare la voce e a mettere in evidenza l’atteggiamento pregiudiziale degli esponenti della destra pratese che hanno votato contro la proposta, più che ragionevole, di destinare un contributo di 10 milioni di euro al distretto pratese per le aziende colpite dall’alluvione del 2 novembre scorso". Arriva il commento anche della presidente della commissione Sviluppo economico in Regione Toscana, Ilaria Bugetti sulla vicenda della bocciatura alla Camera di un emendamento al decreto legge Energia presentato dai deputati del Partito Democratico per fare arrivare ulteriori fondi a Prato per il post alluvione.

"Non riconoscere il buonsenso di quella proposta, bocciarla solo per motivazioni politiche, segna un passo indietro nel senso stretto della rappresentanza degli eletti in Parlamento delle istanze del territorio in cui sono stati eletti – attacca la consigliera regionale -. Hanno fatto proclami, promettendo finanziamenti celeri e cospicui, e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Dispiace dirlo, ma ad ora – osserva Bugetti – l’unica istituzione che ha mantenuto quanto promesso è stata la Regione Toscana, che anche grazie a una proposta di legge da me presentata e che il Consiglio ha approvato poche settimane fa, ha stanziato ulteriori 37 milioni, di cui 12 per le aziende e 25 per le famiglie alluvionate. Adesso aspettiamo che anche il governo faccia la propria parte a fianco di famiglie e imprese del territorio".