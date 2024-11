Gratteri ospite di Un Prato di libri

Sarà il magistrato antimafia Nicola Gratteri (foto) ad aprire la 13ª edizione di un Prato di libri, che avrà il suo clou in primavera. Il procuratore di Napoli venerdì sarà ospite del festival della lettura per bambini e ragazzi, organizzato dall’associazione Il Geranio, per parlare di legalità con un doppio appuntamento. Alle 11 al Politeama incontrerà gli alunni di alcune scuole medie e superiori di Prato. Ad introdurre l’incontro sarà lo scrittore di libri per ragazzi e sindaco di Sasso Marconi Roberto Parmeggiani. Già tutti esauriti i posti in teatro per l’iniziativa, ma le scuole che volessero seguirla tramite collegamento da remoto possono farne richiesta scrivendo un’email all’indirizzo [email protected].

Per tutti i cittadini l’appuntamento con Gratteri è invece alle 18 nel salone consiliare del Comune. Nel labirinto del Grifone: come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta è il titolo dell’iniziativa, lo stesso dell’ultimo libro del magistrato, edito da Mondadori e scritto a quattro mani con lo storico delle organizzazioni criminali Antonio Nicaso. Gratteri dialogherà con Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, che coordinerà l’incontro, a cui parteciperà anche la sindaca Ilaria Bugetti. L’ingresso è gratuito ma la registrazione è obbligatoria, compilando l’apposito modulo sul sito web unpratodilibri.com.