Gran finale per il premio: "Il Ponticello"

Ospiti straordinari della cerimonia di premiazione del premio Il Ponticello 2024 saranno gli studenti stranieri del progetto Rondine (nella foto), ragazzi e ragazze provenienti da paesi in guerra tra loro. È la sorpresa che gli organizzatori del concorso, promosso dall’agriturismo Il Ponticello e dal Comune di Vaiano con la Fondazione Cdse e il Comune di Prato, tenevano in serbo per sabato, quando si terrà la premiazione della quinta edizione del premio.

"I ragazzi di Rondine saranno preziosi per aprire un momento di riflessione sul mondo contemporaneo, ancora pesantemente segnato dalla guerra e dall’odio - sottolinea il vicesindaco di Vaiano Davide Puccianti - Ci parleranno delle loro esperienze per diventare leader di pace attraverso la pratica del dialogo e della condivisione". "Una riflessione che si inserisce perfettamente nel contesto del tema di quest’anno, che è ’Bianco e nero’ – aggiunge Alessandra Maccianti, animatrice del premio – la dualità, degli opposti che si attirano e si respingono. Guerra e pace appunto, amicizia e odio, ragione e sentimento, prima e dopo, bene e male". Il programma di sabato e domenica dedicato al concorso si apre, dunque, sabato alle 17 con la cerimonia che si svolgerà, per gentile concessione dei proprietari, a villa San Gaudenzio a Sofignano con la collaborazione del circolo Arci Rossi di Vaiano. La partecipazione è aperta a tutti e non necessita di prenotazione. Domenica 8 settembre si prosegue alle 10.15 con la visita guidata offerta da Agriturismo il Ponticello al Museo di Palazzo Pretorio a Prato. (prenotazione obbligatoria al 333 4642997).

I racconti inviati quest’anno sono 176, provenienti da ogni parte d’Italia e anche dalla Svizzera italiana. Già individuati i cinque vincitori, altri venti elaborati sono stati selezionati dalla giuria e saranno inseriti nell’antologia "Bianco e Nero" che verrà pubblicata da Il Ponticello.