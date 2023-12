Gli studenti di Santa Caterina in corsia per cantare il Natale

Un appuntamento per regalare un sorriso ed un momento di spensieratezza in questo periodo di festività natalizie. Nasce con questo intento l’iniziativa all’interno del Santo Stefano, organizzata dalla scuola Santa Caterina de’ Ricci, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere e che ha visto partecipare ragazze e ragazzi della classe quarta primaria.

Gli alunni hanno cantato brani natalizi nell’atrio dell’ospedale. Il tutto in pieno spirito natalizio e con l’obiettivo di offrire un conforto a tutte le persone presenti nella struttura.

L’attività è stata possibile grazie alla coordinatrice del reparto di pediatria dell’ospedale Santo Stefano, alla direzione sanitaria e alla Fondazione Ami.