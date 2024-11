Gli occhiali glamour: "Un’officina di design"

Visuale Officina Ottica - in via di Cantagallo - è nata dall’idea di Alberto Vannucci, che poi ha coinvolto Leonardo Fattori. "Ho fatto da dipendente per un periodo - dice quest’ultimo - e poi mi ha chiesto se volevo formare una società con lui".

Parte da qui il percorso di due giovani professionisti, appassionati di occhiali. "Le montature che proponiamo - racconta Fattori - sono artigianali, di design. Per scelta evitiamo i marchi commerciali, perché vogliamo che i clienti guardino al prodotto e non al nome. Accanto alla vendita offriamo sempre un servizio professionale di optometria e ottica".

"All’inizio è stato difficile calarsi nel contesto imprenditoriale locale cercando di trasmettere i nostri valori al pubblico. L’identità del brand ha avuto bisogno di tempo per evolversi. Oggi però siamo arrivati dove volevamo, con l’aiuto di sei dipendenti che ci aiutano a crescere ogni giorno", aggiunge Fattori.

"Abbiamo creato anche una nostra linea, con un laboratorio interno che ci consente di dare libero sfogo alla nostra creatività. Utilizziamo molto i canali social per tenere informate le persone e per trasmette la nostra filosofia: pensiamo che gli occhiali devono poter migliorare la loro vita. Tutti questi concetti li trasmettiamo anche mediante l’ambientazione che abbiamo scelto, ispirata all’industrial design. Chi entra qui si sente davvero dentro ad un’officina".