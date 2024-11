Gli ispettori a livelli minimi: "Presto rinforzi"

Il percorso del Piano Lavoro sicuro procederà almeno sino alla fine del 2025. "Possiamo già dire che quest’anno sarà superato l’obiettivo delle 750 imprese da ispezionare nell’area pratese" annuncia Renzo Berti, coordinatore e direttore del Dipartimento Prevenzione dell’Asl. "Un modo per non arretrare nei risultati sin qui ottenuti, ma anche per continuare a raccogliere informazioni preziose affinché siano sviluppate analisi e verifiche". Certo è che la partecipazione degli ispettori del lavoro nel gruppo interforze è stato altalenante. Adesso ai livelli minimi. La deputata pratese di Fratelli d’Italia Chiara La Porta annuncia che il rafforzamento degli organici ci sarà: "Lo Stato c’è".

