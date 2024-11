Gli incontri al Buzzi e al Gramsci Keynes. Lo sport che unisce. Spettacolo al Politeama

Lunedì la Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne inizia al Buzzi alle 8.30, con l’intervento del sostituto procuratore Laura Canovai; dalle 9.30 le performance degli studenti che, attraverso letture, musica, poesie e teatro, esprimeranno il loro impegno a contrasto della violenza di genere; al termine un torneo di pallavolo femminile, in cui ogni giocatrice indosserà una maglia con il nome di una donna vittima di femminicidio. Alle 10 al Gramsci Keynes ci sarà l’incontro dal titolo Leggi i segnali della cyber violenza a cura di Soroptomist Prato. Alle 16 nella sala consiliare della Provincia verrà presentato il protocollo di intesa tra ospedale e centro La Nara, per identificare le possibili vittime di violenza ricoverate in ospedale per altre cause. Alle 18 al campo sportivo di San Giorgio a Colonica open day e partita di calcio femminile tra Paperino e Zenith. Chiuderà la Giornata alle 21 lo spettacolo al Politeama The handmaid’s tale. Il racconto dell’ancella, tratto dal celebre romanzo di Margaret Atwood che ha ispirato la serie tv di grande successo. Prima dello spettacolo agli spettatori saranno consegnate le cartoline informative del Centro La Nara.