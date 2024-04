GLI APPUNTAMENTI De André, Led Zeppelin e Dalla: concerti tributo Oggi e domani dalle 21

Da ricordare gli appuntamenti con la musica d’autore di stasera e domani. Oggi alle 21 a Il Garibaldi andrà in scena Norge, la band tributo a Led Zeppelin, ovvero Francesco Bottai (chitarra), Jacopo Meille (voce), James Henry Downes (basso), Alex Raimondi (batteria), Luca Raddi (tastiere, armonica e cori). Sempre a Il Garibaldi, ma domani alle 21, Caro amico ti scrivo, l’omaggio a Lucio Dalla, uno dei piùgrandi autori della musica italiana. Sul palco Fabrizio Checcacci, cantante del gruppo, che ha avuto la fortuna di collaborare lungamente con Dalla, Cosimo Zannelli alle chitarre, Federico Sagona alle tastiere, Roberto Grigiotti al basso e Alessandro Lo Conte alla batteria. Domani alle 21 al Politeama Parole di Faber, il concerto dedicato a Fabrizio De André che sta girando l’Italia collezionando un sold out dietro l’altro: anche a Prato biglietti esauriti. Sul palco I Notturni, tutti diplomati al conservatorio: hanno svolto un accurato lavoro di studio per portare sul palco arrangiamenti fedelissimi dei più importanti spettacoli dal vivo di De André, inclusi i live con la PFM. Grazie anche alla voce di Andrea Filippi, molto simile a quella del grande cantautore, lo spettacolo riesce a far rivivere al pubblico l’emozione di un concerto di Faber.