Gli acquisti online raddoppiati in quattro anni Secondo un'indagine di Confcommercio, gli acquisti online degli italiani sono quasi raddoppiati in quattro anni, raggiungendo i 35 miliardi di euro nel 2023. Le attività tradizionali come librerie e giocattolai sono le più colpite, mentre farmacie, servizi tecnologici e ristorazione sono in aumento.