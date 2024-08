Giulia Mazzoni, rinviato il concerto. Per The Kolors aumentano i posti

È con grande rammarico che l’organizzazione del Festival Settembre Prato è Spettacolo comunica che a causa di irrisolvibili complicazioni tecniche, il concerto di Giulia Mazzoni previsto domenica 1 settembre in piazza Duomo a Prato sarà spostato di data e di luogo. Per ragioni indipendenti dal Festival e dall’artista l’evento si svolgerà al Teatro Politeama Pratese il 4 dicembre prossimo. I biglietti acquistati rimarranno validi per la nuova data. Eventuali rimborsi potranno essere richiesti entro il 10 settembre sul sito Ticketone.it.

Per il concerto dei The Kolors di lunedì 2 settembre in piazza Duomo, a seguito delle numerose richieste pervenute e dell’esaurimento del settore di tribuna, sono stati aggiunti nuovi posti a sedere che sono già disponibili per l’acquisto sui canali di Ticketone.it

Prato sarà una delle tappe di The Kolors European Tour, la tournée che da maggio vede Stash, Alex e Dario esibirsi per la prima volta nei festival e nelle arene europee. Per il gruppo è la seconda volta in città, dopo il fortunatissimo concerto che andò velocemente sold out nella prima edizione del Festival nel 2015. Proprio in quell’anno infatti The Kolors si aggiudicarono la vittoria del programma Tv Amici, portandosi a casa anche il premio della critica. Nel maggio dello stesso anno pubblicarono l’album Out (tra le collaborazioni Elisa e Mace) che arrivò al primo posto della classifica degli album piùvenduti in Italia, mantenuto per dodici settimane consecutive (un record), con cinque dischi di platino. Da allora la carriera del gruppo è continuata con molte collaborazioni, produzioni e successi.

Un esempio? Il singolo Italodisco, usicito dopo la firma del nuovo contratto discografico con la Warner Music Italy, lo scorso anno ha totalizzato oltre 220 milioni di streaming ed è̀ stato tra i brani più"shazammati" del mondo con oltre 50 milioni di visualizzazioni su YouTube. A febbraio 2024 The Kolors hanno partecipano al 74esimo Festival di Sanremo con il brano Un ragazzo, una ragazza, che ha raggiunto in meno di un mese la certificazione di disco di platino in Italia.