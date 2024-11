Giù le mani dalle donne. Prato in coro dice basta. Flash mob, spettacoli incontri: il programma

Entra nel vivo la ricca programmazione di appuntamenti in vista del 25 novembre, la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tre le iniziative organizzate dall’Asl: domani alle 14 nella hall dell’ospedale Santo Stefano ci sarà l’incontro aperto a tutti "Le dieci frasi che non devo sentire: quando il linguaggio comunica violenza", con Chiara Di Cristofaro, giornalista del Il Sole 24 Ore ed autrice del libro Ho detto No. Sabato alle 11 semore nella hall sarà posizionata sedia vuota dipinta di rosso, come monito a ricordo di donne che non sono con noi perché vittime di violenza, accanto alla sedia ci sarà una lavagna, dove gli operatori potranno liberamente scrivere un loro pensiero. Infine, domenica alle 16 nella sala consiliare della Provincia verrà presentato il protocollo di intesa tra l’ospedale e centro antiviolenza La Nara, per identificare le possibili vittime di violenza ricoverate in ospedale per altre cause. Quattro gli appuntamenti di sabato. Il primo è alle 10.30 con la Camminata in rosso a cura di associazione Senza veli sulla lingua, Pubblica assistenza e Lions: la partenza è dalla Questura. Nel pomeriggio alle 16 in piazza del Comune ci sarà il flashmob Spacchiamo il silenzio performance di denuncia organizzata dalla Cgil in collaborazione con la scuola di danza Dance style international; alle 17.30 in Provincia è previsto il convegno Da istituzione a istituzione a cura di associazione Senza veli sulla lingua e Questura. Infine, alle 21 al Laboratorio del Tempo si chiude la giornata con lo spettacolo Il suono del silenzio a cura di Angolo Teatro.

La domenica per le donne propone tre appuntamenti nei musei. Alle 11 al Pecci ci sarà il reading Animae Loci a cura dell’associazione La Nottola di Minerva; alle 11.30 Palazzo Pretorio propone una visita guidata speciale dal titolo La figura della donna nell’arte, partendo da alcuni capolavori del museo e il racconto delle vicende biografiche delle artiste le cui opere fanno parte della collezione permanente (costo 5 euro oltre al biglietto del museo, prenotazione obbligatoria 0574 1837859 o [email protected]); alle 15 al Museo dellOpera del duomo visita guidata dal titolo La bellezza oltre la violenza, dedicata alle figure femminili presenti nelle opere del museo dal titolo a cura di Prato Cultura, è richiesto un contributo di 15 euro che verrà devoluto al centro antiviolenza La Nara (prenotazioni: [email protected] oppure 340 5101749).

Lunedì la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne inizia al Buzzi alle 8.30, con l’intervento del sostituto procuratore Laura Canovai; dalle 9.30 le performance artistiche realizzate dagli studenti che, attraverso letture, musica, poesie e teatro, esprimeranno il loro impegno a contrasto della violenza di genere. La mattinata si concluderà con un torneo di pallavolo femminile: ogni giocatrice indosserà una maglia con il nome di una donna vittima di femminicidio. Alle 10 al Gramsci Keynes ci sarà l’incontro dal titolo Leggi i segnali della cyber violenza a cura di Soroptomist Prato, un tema di grande attualità sopratutto per i ragazzi; alle 18 al campo sportivo di San Giorgio a Colonica open day e partita di calcio femminile tra Paperino e Zenith e l’inaugurazione della panchina rossa; alle 19.30 al Circolo Costa Azzurra apericena alla panchina rossa e convegno dal titolo Non chiamiamolo amore. Chiuderà la Giornata l’appuntamento al Politeama, con lo spettacolo The handmaid’s tale. Il racconto dell’ancella, tratto dal celebre romanzo di Margaret Atwood che ha ispirato la serie tv di grande successo. Prima dello spettacolo agli spettatori saranno consegnate le cartoline informative del Centro La Nara.