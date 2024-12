Gispi Tigers pronti per la sfida contro Vasari Arezzo in Serie C

Sarà un banco di prova interessante in vista delle prossime gare: vogliamo ben figurare. Coach Lorenzo Vannini, tecnico dei Gispi Tigers insieme a Luca Nuti, ha così presentato l’ultimo impegno della prima fase di campionato di Serie C.

I Gispi Tigers affronteranno il Vasari Arezzo, nell’incontro che prenderà il via alle 14:30 odierne nel capoluogo aretino. Sarà una gara non semplice e non solo per la caratura dell’avversario, ma perché in palio c’è praticamente solo (si fa per dire) l’onore. I rugbisti pratesi sono infatti certi ormai da tempo della qualificazione al girone-promozione e quest’ultimo incontro servirà a definire il ranking.

Il gruppo viene da due sconfitte consecutive contro Firenze, l’ultima delle quali per un solo punto (con i fiorentini capaci di passare per 15-14 a Coiano). Anche in questi ultimi casi c’era comunque l’attenuante delle sconfitte "indolori", ma Vannini stesso non aveva nascosto nel post-partita una punta di rammarico per l’esito di un incontro contro un avversario sì forte, ma alla portata.

Il cammino dei Tigers percorso fin qui può ad ogni modo considerarsi più che positivo visto che dopo il netto 61-0 inflitto all’UR Montelupo in occasione del debutto stagionale, è arrivato il successo nel derby contro il Rugby Pistoia (che ha garantito il primo posto nel mini-girone) e la successiva affermazione contro il Bellaria Pontedera, che ha permesso di staccare il pass per il girone-promozione.

Le ultime due sconfitte contro il sodalizio fiorentino lasciano come detto poc’anzi il tempo che trovano, considerando la formula della kermesse. Bisognerà quindi tornare a fare valutazioni effettive quando inizierà il girone-promozione, fra non molto: a quel punto la carica motivazionale non dovrà mancare. E già battere oggi l’Arezzo rappresenterebbe un primo segnale concreto.