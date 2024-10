Gispi Tigers, bene così. Vince il derby con Pistoia. E primo posto con merito

La priorità era quella di aggiudicarsi il derby, chiudendo il girone di qualificazione al primo posto per poi pensare con calma alla prossima sfida e al prosieguo stagionale in generale. Ed è stato centrato in pieno: i Gispi Tigers hanno regolato a Coiano il Rugby Pistoia, alla luce del 37-12 finale maturato tre giorni fa. Un incontro valido per la terza e ultima giornata della fase di qualificazione del campionato di Serie C 2024/25, che ha visto gli uomini di coach Vannini colmare lo svantaggio iniziale (rispondendo alla meta dei rivali guidati dall’ex-Iolo Valter Nutini) grazie ad una prima meta di Bracciali e ad un’altra di Tempestini. E dopo aver messo la freccia, i rugbisti pratesi hanno definitivamente preso il controllo della gara: le mete successive di Bicchierai, Pirrone, Bracciali e Cartei avevano portato il punteggio sul 37-7, prima che i rivali riuscissero ad accorciare le distanze. Alla luce di quest’ultimo riscontro, i Tigers chiudono quindi il girone 3 con due vittorie in altrettante partite e 10 punti in graduatoria, proprio davanti ai pistoiesi e quell’Unione Rugby Montelupo già battuta 61-0 nella giornata precedente del torneo. E nelle prossime ore conosceranno il nome dei prossimi avversari, considerando che gli abbinamenti dell’ultimo atto del turno preliminare dovrebbero essere sorteggiati proprio oggi. Il format della competizione prevede a questo punto che le vincitrici dei quattro gironi si incontreranno con le seconde in un incontro di sola andata in casa delle prime classificate. Inutile ribadire quale sia l’obiettivo dei Tigers, in questo frangente: qualificarsi al girone-promozione come già fatto regolarmente nelle passate stagioni, ripartendo idealmente dal terzo posto con cui il gruppo (allora guidato dal duo Boscolo – Guastini) ha chiuso la scorsa annata agonistica.

Giovanni Fiorentino