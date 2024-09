Gispi: sinergia vincente con Stade Toulousain

Pochi giorni fa, si è svolto lo stage previsto a seguito della collaborazione fra il Gispi e lo Stade Toulousain, uno dei club più prestigiosi di Francia: i tecnici dell’accademia del club francese sono arrivati a Coiano per allenare oltre cinquanta giovanissimi "gispolotti" di età compresa fra gli otto e i tredici anni.

E al termine del progetto, a suggellare un nuovo rapporto di amicizia, si è concretizzato uno scambio di maglie: il dirigente del Gispi Elia Guastini ha consegnato una casacca del club pratese ai francesi e questi ultimi hanno ricambiato con la maglia autografata del Nazionale francese Alexander Roumat, il loro giocatore più rappresentativo. "È stato un onore e una grande soddisfazione per noi ospitare un’accademia così prestigiosa - ha commentato Fabrizio Bertocchi presidente del Gispi Rugby Prato - la scelta dello Stade Toulousain Academie di fare tappa da noi conferma l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti e ci sprona a continuare su questa strada".

Lo Stade ha scelto Prato come riferimento del Centro-Nord per la propria iniziativa. E chissà che non possa essere l’inizio di una partnership duratura.

"Un aspetto rilevante di questo stage formativo è la somiglianza tra la metodologia di allenamento fra i nostri due club, che condividono un approccio al rugby orientato all’intensità dl movimento – ha concluso Guastini - le sfumature presenti nel metodo dell’accademia francese, pur vicine alla nostra filosofia, portano nuove prospettive che arricchiscono il nostro modo di lavorare".

Questi elementi distintivi "offrono spunti preziosi, permettendoci di affinare ulteriormente il percorso formativo non solo dei nostri giovani rugbisti, ma anche dei nostri educatori". Insomma una sinergia che si annuncia davvero vincente sull’asse di due grandi tradizioni della palla ovale.

Giovanni Fiorentino