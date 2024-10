Gispi, in calendario due tornei doc

I Gispi Tigers del nuovo tecnico Lorenzo Vannini debutteranno nel campionato di Serie C 2024/25 il prossimo 20 ottobre contro l’Unione Rugby Montelupo, nella prima fase del campionato dopo aver osservato un turno di riposo. Ma anche le formazioni giovanili, il vero motore del club nonché serbatoio principale del movimento rugbistico pratese, hanno ripreso gli allenamenti. E nelle prossime settimane, gli impianti di Coiano ospiteranno due tornei ormai tradizionali organizzati dal Gispi che porteranno a prato giovanissimi rugbisti di tutta Italia (con altri due in rampa di lancio per il prossimo anno). Il primo, in ordine cronologico, sarà il "Torneo Compiani": intitolato alla memoria dell’ex-dirigente Stefano Compiani, si rivolge alle categorie U8 e U10 e si svolgerà domenica 20 ottobre. Lo scorso anno fu vinto dai giovanissimi del Sesto, superando in finale il Parma (con Livorno a completare il podio). Alla rassegna, oltre ai padroni di casa del Gispi, presero parte anche Florentia e Modena. Ma la dirigenza ha ufficializzato anche il secondo appuntamento, pensato per gli U14, che in passato ha portato a Prato i migliori giovani rugbisti d’Italia. Si tratta del "Memorial Bolognese", pensato per ricordare l’ex-gispolotto nonché capitano dei Cavalieri U19 Francesco Bolognese scomparso prematuramente a Cuba nel 2005 (a soli 19 anni) che si terrà il prossimo 1 novembre.