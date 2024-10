Gira con 33 chili di droga . Arrestato spacciatore

Scoperto con 33,7 chili di hashish in auto e altri 4,1 chili di marijuana a casa. Così è stato arrestato a Prato dai Baschi verdi della Guardia di finanza un uomo di 32 anni, che è stato controllato dai finanzieri a causa di una manovra azzardata fatta con l’automobile durante un ordinario servizio di pattugliamento in città, all’altezza dell’intersezione tra viale Leonardo da Vinci e via Valentini.

Lo stato di agitazione e la reticenza dimostrate dal 32enne, che si trovava da solo alla guida del veicolo hanno insospettito i baschi verdi, che già da una prima occhiata buttata all’interno dell’abitacolo sono riusciti ad individuare sul sedile del passeggero numerose confezioni di hashish mal nascoste all’interno di buste per la spesa. Insieme alla droga anche un plico che custodiva denaro contante di piccolo e medio taglio. La successiva perquisizione della macchina ha permesso di quantificare lo stupefacente in oltre 33 chili ed il denaro in una somma di 2.000 euro.

Considerate le circostanze, i militari hanno accompagnato il 32enne alla caserma di via Ferrucci, per procedere, sotto il coordinamento della Procura, alla nomina del difensore, alla perquisizione personale ed al successivo foto-segnalamento del giovane, residente a Calenzano. Le attività investigative sono proseguite a casa del 32enne, a Calenzano, dove l’uomo vive da solo.

Durante i controlli domiciliari sono saltati fuori ulteriori 4 etti di hashish, oltre ad altro materiale utilizzato per il confezionamento e dosatura dello stupefacente e circa 4,1 chilogrammi di marijuana nascosti in confezioni sottovuoto e poi sistemate nel garage dell’appartamento. Un carico importante di droga, soldi e materiale adatto al confezionamento di sostanza stupefacente: elementi e prove pre cui i finanzieri hanno arrestato il 32enne e lo hanno tradotto al carcere della Dogaia.

Alla fine della operazione, avvenuta il 27 settembre scorso ma resa nota solamente ieri, i baschi verdi hanno sequestrato in tutto circa 34 chili di hashish, 4,1 chili di marijuana, materiale per il confezionamento dello stupefacente, due telefoni cellulari oltre ai duemila euro in contanti.