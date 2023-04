Giovanni Truppi a Il Garibaldi: il nuovo album e il teatro d’ombre

"Infinite possibilità per esseri finiti" è il nuovo album di Giovanni Truppi, che il cantautore napoletano presenterà anche a Prato, seconda data dopo Milano del suo tour di primavera. L’appuntamento è per giovedì sera dalle 21.15 a Il Garibaldi Milleventi. Prodotto da Marco Buccelli e Niccolò Contessa e in uscita per Virgin Music e Universal Music, l’album è composto da canzoni strettamente legate tra loro, che durante i concerti si intrecceranno anche con i visual creati ad hoc dalla compagnia di teatro d’ombra UnterWasser, in un connubio sorprendente tra immagini e suono. Dopo aver collaborato con l’artista visivo Aldo Giannotti, che lo ha aiutato dare vita a un’originale mappa online alla scoperta delle nuove canzoni, per il tour di presentazione in anteprima del nuovo disco organizzato da Ponderosa Music & Arts il cantautore napoletano ha infatti deciso di unire le forze con Valeria Bianchi, Aurora Buzzetti e Giulia De Canio, meglio note come UnterWasser. Si tratta di un’apprezzatissima compagnia di teatro di figura che si esprime in una varietà di registri, dal teatro d’ombre alla manipolazione di burattini. Le tre artiste romane sono fra le altre cose le vincitrici dell’edizione 2022 del Premio della Critica dell’Associazione nazionale dei critici di teatro. Sia Truppi sia UnterWasser hanno un approccio comune in cui la "materia" (le canzoni nel caso di Giovanni; le immagini e gli oggetti artistici nel caso di UnterWasser) si trasforma davanti allo spettatore. Ad accompagnare sul palco Giovanni Truppi ci sarà il co-produttore Marco Buccelli, batterista originario di Napoli che da oltre quindici anni vive a Brooklyn e che proprio grazie al suo conterraneo torna spesso a lavorare e a suonare in Italia. Come nel caso di questo tour. Biglietti 25 euro sul sito de Il Garibaldi.