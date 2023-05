Giovani idee di impresa: ecco i progetti premiati da Eye

Sono due le migliori idee d’impresa 2023 di Eye Prato: Cich, esperienza museale della cultura cinese presentato da Sara Zhang, Denis Smakaj, Giuseppe Li e Matteo Dai del Dagomari e Cust Deluxe, riproduzione e personalizzazione di abitioggetti ispirati ad animecosplay presentata da Sara Pagliai deli liceo artistico Brunelleschi. Ai giovani autori è andato il Trofeo Eye Migliore idea d’Impresa e la borsa di studio di 5mila euro, intitolata al ricordo di Vittorio Malerba, fratello dell’avvocato Costanza Malerba, morto a 16 anni in un incidente sugli sci. Gli imprenditori del futuro hanno partecipato insieme ad altri 100 studenti al percorso di educazione imprenditoriale etica Eye Ethics & Young Entrepreneurs promosso da Artes Lab e Comune: in parallelo al corso di studi, in un percorso di 40 ore e 10 giornate, i ragazzi di Convitto Cicognini, Dagomari, Buzzi, Datini, Livi e Brunelleschi hanno incontrato imprenditori ed esperti imparando le basi dell’imprenditoria etica per provare a dar vita a una propria idea. Le migliori proposte sono state presentate da loro stessi: Cich e Cust Deluxe sono state giudicate le idee più originali, ma anche concrete e realizzabili. Oltre al trofeo, ottengono anche la possibilità di approfondire il proprio progetto insieme a una rete di imprenditori, professionisti, formatori e istituzioni per provare a svilupparlo. Cust Deluxe ha ottenuto anche il Trofeo Eye Confartigianato. Il Trofeo Eye Prisma è andato a Salus Train, App per organizzare eventi sportivi tra giovani di Akram Hassen e Alessandro Vannoni (Datini).

La menzione per il Trofeo Eye Social, che ha registrato il maggior numero di like, è andata a Unirent, gestione degli affitti universitari di Sara Cesaretti, Edoardo Mancin, Edisona Prroj, Lorenzo Girolamo, Ioanes Eduard, Giorgio Iannelli e Elisa Cheng del Gramsci Keynes.