"Giova" esemplare. Fa 400 da Cavaliere

RUGBY"Sono contento del fatto che questo traguardo personale sia coinciso con una vittoria importante: abbiamo avuto difficoltà nel girone d’andata, spero che questa vittoria contro Capitolina possa farci trovare continuità. Ma sono ancor più felice del fatto di aver festeggiato le 400 partite con questo gruppo meraviglioso. E dico grazie a questi ragazzi che a 39 anni mi danno ancora l’entusiasmo per allenarmi". Lorenzo Giovanchelli spegnerà 40 candeline il prossimo anno, eppure è ancora uno dei pilastri dei Cavalieri Union. E sabato scorso, contro Capitolina, ha toccato quota 400 presenze da rugbista professionista: i compagni di squadra lo hanno celebrato insieme alla dirigenza ed allo staff, con il presidente Maurizio Sansone che gli ha consegnato una targa celebrativa. Quando nel 2020 il club ufficializzò il ritorno di "Giova" (cresciuto nel Gispi) i dubbi non riguardavano certo la sua caratura tecnica (le presenze con le Zebre e gli Scudetti sfiorati con Calvisano ed i "vecchi" Cavalieri parlavano per lui) quanto le sue condizioni fisiche: era reduce da un grave infortunio subìto nel 2019 quando militava nei Medicei (nell’allora Top12) e più di qualcuno fra gli addetti ai lavori pensava ad un ultimo giro di giostra. Invece, dopo essersi pienamente ristabilito, Giovanchelli si è confermato fin da subito un lusso per la Serie A e da ormai un quinquennio è uno degli elementi imprescindibili nel XV di Chiesa. Per il presente e per il futuro prossimo, visto che il tallonatore pratese classe 1986 non sembra avere la minima intenzione di ritirarsi: proseguirà anche nella prossima stagione. "Giocare per me non è mai stato un sacrificio: sono felice di poterlo fare con questa squadra – ha chiosato – obiettivi? Intanto proviamo a toglierci qualche altra soddisfazione in questa stagione. E poi staremo a vedere per il prossimo anno: sicuramente non smetterò". Giovanni Fiorentino