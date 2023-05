Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Gli eventi a Prato

Prato, 15 maggio 2023 - Si avvicina la Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, in programma mercoledì 17 maggio, quando a Prato si terrà una serie di iniziative realizzate dall'associazione Famiglie Arcobaleno, L'Asterisc* Arcigay Prato-Pistoia e il Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans+ di Prato assieme ai comuni della Provincia facenti parte della rete RE.A.DY, la Rete nazionale delle Pubbliche Amministrazioni antidiscriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere.

Si comincerà domani, martedì 16 maggio, con l'incontro "Verso la giornata internazionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere" fissato alle 17 nella Sala Pegaso della Regione Toscana (piazza Duomo, Firenze), dove saranno presenti il presidente della Regione Eugenio Giani, il sindaco Matteo Biffoni, l'assessora alle Pari Opportunità della Regione Alessandra Nardini, l'onorevole Alessandro Zan, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, la presidente nazionale Arcigay Natascia Maesi, la referente del centro antidiscriminazione Lgbtqia+ L'Approdo Egon Botteghi, il vicepresidente Cpo dell'ordine degli avvocati di Firenze e referente della rete Lenford e associazione Anemone Matteo Mammini, la referente Famiglie Arcobaleno per il tavolo regionale Lgbtqia+ Monia Marcacci e il portavoce del Toscana Pride Vincent Vallon.

Gli altri eventi in programma

Durante la ricorrenza della Giornata internazionale contro contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, ecco quattro iniziative: la Casa della Salute di Vernio alle 10 offrirà la possibilità di effettuare dei test HIV e HCV gratuiti e anonimi per sensibilizzare e informare sulla salute e il piacere sessuale, in collaborazione con l'associazione L'Asterisc* Arcigay Prato-Pistoia e Arcigay Firenze. Lo stesso giorno, il comune di Carmignano illuminerà la Torre Campanaria con i colori arcobaleno e così faranno anche gli altri comuni illuminando le proprie città. Inoltre, al liceo Brunelleschi verranno fatte delle letture sul tema con gli studenti, a cura della commissione Pari Opportunità del comune di Montemurlo, e il Centro Pecci proietterà alle 21 il film "Baci rubati - amori omosessuali nell'Italia fascista" di F. Laurenti e G. Romano.

Giovedì 18 maggio all'istituto Gramsci-Keynes dalle 9 alle 12 si terrà l'evento "Sport e discriminazioni" contro l'omofobia nello sport, mentre l'associazione Famiglie Arcobaleno ha organizzato alla biblioteca Lazzerini dalle 17 alle 19 delle letture per bambini dai 2 ai 7 anni e dei giochi che coinvolgeranno anche gli adulti.

Sabato 20 maggio in via Santa Trinita 50 alle 17 è previsto l'evento musicale "Alla Faccia" a cura del Comitato Gay Lesbiche Bisessuali Trans+ di Prato. Infine, sabato 27 maggio al Teatro Ex Meucci di Vernio alle 18 verrà presentato il libro "Delitto di Giarre" di F. Lepore a cura dell'associazione L'Asterisc* Arcigay Prato-Pistoia.

Francesco Bocchini