Giornata europea. Brilla la notte dei ricercatori

Stasera si celebra anche a Prato la Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. L’appuntamento è alla sede del Pin. La giornata ha come temi predominanti innovazione, mondo digitale, ambiente ed economia circolare. Si svolgerà un workshop iniziale, seguito da esperienze interattive presso alcuni LAB della sede. Sarà presente la Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio e la serata terminerà in allegria con il Welcome Day, la festa delle studentesse e degli studenti. - Ad aprire l’edizione pratese di Bright-Night 2024 sarà il Workshop dal titolo Il cibo nella città circolare che - dalle 14.30 in Aula Blu – indagherà la qualità dei prodotti che mettiamo nel carrello e quanta sostenibilità c’è nel nostro piatto. Il seminario, organizzato dai laboratori Arco e QuMAP del Pin, prevede i seguenti contributi: "Il parco agricolo della piana: paesaggi agricoli periurbani e multifunzionalità" di David Fanfani (DIDA, Università di Firenze); "Non si butta via nulla! L’economia circolare nel vigneto" di Patrizia Pinelli (DISIA, Università di Firenze); "Cosa finisce nel piatto: con cosa condisci l’insalata?" di Chiara Vita (Qumap – PIN, Università di Firenze); "Un cacao buono ed equo, per un cioccolato ancora più buono" di Daniela Tacconi (Arco – Pin, Università di Firenze); "Nutrire la città: soluzioni circolari per il futuro urbano" di Gabriele Feligioni (Arco – Pin, Università di Firenze); "Educare al gusto per un futuro sostenibile" di Eleonora Lano (Slow Food). Dalle 16 si potrà seguire il percorso di attività all’interno dei laboratori della sede: sarà possibile visitare la Galleria del Vento – Criaciv dove scoprire come si gestisce la violenza del vento sulle grosse strutture edili; sperimentare le attività di elettronica all’avanguardia del Laboratorio LATI; scoprire come dialogare con l’intelligenza artificiale con il laboratorio Wem_Park; scoprire il teatro attraverso Cont-Atti performativi, un viaggio nella storia di Binario di Scambio – Compagnia teatrale universitaria, attraverso oggetti e costumi di scena. dalle 18 si svolgerà il Welcome Day, una serata all’insegna della musica e dell’allegria, con la festa di benvenuto per studenti e studentesse del polo universitario di Prato, organizzata dai corsi di laurea attivi presso la sede.