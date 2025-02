Giornata internazionale dei diritti delle donne, le iniziative in provincia di Prato

Prato, 18 febbraio 2025 - Si è tenuta nella sala Giunta di Palazzo comunale, la presentazione delle iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna dell'8 marzo. Sono intervenute l'assessora alle Pari opportunità del Comune di Prato Maria Logli, i rappresentanti della Provincia di Prato e dei Comuni di Montemurlo, Carmignano, Vernio, Vaiano, Poggio a Caiano e Cantagallo oltre a quelli delle associazioni coinvolte.

"Un cartellone sempre più ricco di eventi nei comuni della nostra provincia con l'obiettivo di contrastare le disuguaglianze e decostruire la cultura eteropatriarcale in ogni ambito di vita promuovendo e rivendicando i diritti delle donne - afferma l'assessora alle pari opportunità Maria Logli - L'8 marzo non è solo un giorno di celebrazioni ma anche di lotta per tutte quelle ingiustizie sistemiche e strutturali e per quelle forme di disuguaglianza e violenza che le donne incontrano in ogni fase della loro esistenza. Tutto questo è ancora più importante in un momento storico in cui l'autodetermninaizone delle donne sui propri corpi e sui propri destini viene messa in discussione.

E' sempre più fondamentale quindi fare rete e promuovere le tantissime voci che sul nostro territorio si impegnano per raccontare le donne con le loro lotte e battaglie". Il cartellone degli eventi in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne è frutto di un lavoro di rete e di un impegno corale dei Comuni, della Provincia di Prato, dell’Associazionismo e degli enti del terzo settore per ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche che riconoscere i successi delle donne, senza distinzione di nazionalità, etnia, religione, cultura, lingua, status economico o orientamento politico. Sono state inserite una serie di iniziative che hanno come protagoniste le donne nello sport, nella musica, nell’arte, nel cinema e nella letteratura nonché conferenze e dibattiti sul tema della parità di genere.

Prato

Giovedì 20 febbraio alle 16.30 alla Camera del Lavoro in Sala Fattori si terrà il Talk “ Dalla Parte delle donne: il prezioso mestiere di cura della levatrice, quale eredità ?” a cura di CGIL – Spi CGIL e FLC. Venerdì 21 alle 18.30 alla Sala Cinema Centro Pecci la Performance “Effetto Matilda” a cura Centro Antiviolenza La Nara e sabato 22 febbraio alle 16 nella Sala Bianca del Centro Pecci il Talk "Detenute/i Invisibili” a cura Associazione Ipazia.

Domenica 23 febbraio alle 15.30 alla Camera del Lavoro si terrà il Talk “Donne e colonialismo - Il corpo femminile nella retorica del potere” a cura ANPI e giovedì 27 alle 21 al Circolo ARCI 29 Martiri - Festival Femminista il Talk “Prato ’70 Dialogo intergenerazionale sul movimento delle donne a Prato” a cura Circolo ARCI 29 Martiri, mentre venerdì 28 febbraio alle 21.30 al Circolo ARCI Costa Azzurra andrà in scena la Festa di chiusura del Festival Femminista a cura Associazione Ipazia. Il primo marzo alle 15.30 in Piazza del Comune si terrà l'evento “In piazza aspettando l’otto marzo” a cura CGIL. Il 2 marzo alle 15 al Monastero dei Santi Vincenzo e Caterina si terrà la visita guidata "La bellezza oltre la violenza” a cura della Cooperativa Prato Cultura in collaborazione con Centro Antiviolenza La Nara e alle 16 alla Sala Convegni Prisma Lab il Convegno "Le donne nel distretto tessile pratese" a cura Fidapa – BPW Italy Sezione di Prato - Evento collaterale di TIPO - Turismo Industriale Prato.

Il 7 marzo alle 16 alla Sala Eventi di Palazzo Pretorio ci sarà il Convegno “ Un dialogo con Irene Biemmi su educazione di genere, libri per l’infanzia e ruolo trasformativo della scuola” a cura Centro Antiviolenza La Nara e alle 21 al Teatro Convitto Cicognini lo spettacolo teatrale "Light sotto lo stesso cielo" a cura Unione Italiana dei ciechi e ipovedenti. Sabato 8 marzo alle 15 alle Sala Conferenze Biblioteca Lazzerini ci sarà la Conferenza “Donne Neurodivergenti: la differenza invisibile e le fatiche nascoste. Storie di Complessità” a cura Associazione Modi di Essere, alle 15.30 in Piazza delle Carceri si terrà l'evento "Celebrando la donna nella piazza dei bambini" a cura Associazione Riciclidea, alle 14,30 alla Camera del Lavoro l'inaugurazione mostra “ Nessun dorma - donne all’opera contro discriminazione e violenza” a cura CGIL, alle 17 in Sala concerti della Scuola di Musica G. Verdi il Concerto " O' Dulcinée" interpretato dal basso Salvatore Massei e Nicola Mottaran e sempre alle 17 Museo Palazzo Pretorio la visita guidata alla mostra “Fiorello Tosoni. Una vita per l’arte”. Iniziativa gratuita per le donne. Prenotazione obbligatoria al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected]. Sempre l'8 marzo alle 21 al Centro di Arte e Cultura Contemporanea Lanarchico andrà in scena lo Spettacolo teatrale “Fire” e Mostra documentale sulla storia del Triangle Shirtwaist Fire a cura Associazione Culturale Lanarchico.

Martedì 11 marzo alle 15 nel Salone Consiliare si terrà il Premio di riconoscimento “ Donne e Sport - la lunga strada verso la parità” a cura di Soroptimist International Club Prato. Il 12 marzo alle 17 nel Salone Consiliare andrà in scena la Presentazione del volume “Le pratesi” a cura Genius Loci srls mentre il 13 alle 17 all'Auditorium CCIAA l'11° edizione “ Premio Margherita Bandini Datini per l’imprenditoria femminile” a cura Coordinamenti dell’Imprenditoria Femminile di Confartigianato, CNA Toscana Centro, Confesercenti e Confcommercio Pistoia-Prato e il 15 marzo alle 10.15 in Sala Eventi di Palazzo Pretorio la Tavola rotonda "Basta tacere: la forza di dire NO" a cura Associazione Prospettive. Infine venerdì 21 marzo alle 21 al Teatro Magnolfi in scena lo Spettacolo teatrale “La diretta” di e con Daniele Giuliani a cura Associazione Sfumature in atto in collaborazione con Centro Antiviolenza La Nara e il 22 marzo alle 16 nella Sala Centro Civico Capitini l'incontro “Donna tutti i giorni” a cura Associazione Auser Circolo Culturale Anna Fondi. Infine la Provincia di Prato il 13 marzo alle 9 prevede una camminata nelle vie del centro e flash-mob a cura dell'Ufficio Scolastico Ambito di Prato in collaborazione con il Comune di Prato.

Cantagallo

al 3 al 9 marzo ci sarà l'Illuminazione del Palazzo Comunale e della Rocca di Cerbaia e l'8 marzo alle 17.30 al Circolo Arci Carmignanello la Proiezione del film "C'è ancora domani", a seguire apericena offerta dal Comune di Cantagallo in collaborazione con il Circolo Arci di Carmignanello.

Carmignano

L'8 marzo alle 16.30 al circolo Arci 11 Giugno si terranno le Letture “Poesie in circolo” e a seguire aperitivo - a cura SPI / CGIL Poggio a Caiano-Carmignano - ricavato a favore del Centro Antiviolenza La Nara. Il 9 marzo alle 16 al Museo Archeologico di Artimino si terrà la visita guidata e tutorial “Eleganza senza tempo. Costumi e acconciature nell’universo femminile etrusco”. Prenotazione obbligatoria [email protected] e il 16 marzo alle 16.15 al Teatro di Comeana lo Spettacolo teatrale “Accidenti a chi ti legò i’ bellico (L’amico di’ Babbo)" di Gabriele Verzucoli a cura Compagnia Il Chiodo Fisso a seguire XVI edizione Premio “Volti di Donna” dedicato alle farmaciste. Il 22 marzo alle 10.30 nel Viale B. G. Parenti Carmignano è prevista l'inaugurazione della panchina gialla “Sediamoci sul giallo: Endopank ®” a cura Assessorato Pari Opportunità in collaborazione con Associazione La voce di una è la voce di tutte e Associazione Are-tè e alle 16.30 alla Biblioteca Comunale “A.Palazzeschi” di Seano la presentazione del libro “Intrecci” a cura Associazione Culturale Pratese.

Montemurlo

Dall'1 al 20 marzo nella Galleria Sala Polivalente Cristiano Banti si terrà la mostra degli elaborati “GIRRRLSS: nove di loro ” a cura degli studenti e studentesse del Liceo Artistico Brunelleschi. L'8 marzo alle 10 nella Sala Polivalente Cristiano Banti ci sarà il 19° Forum Donne “Essere donne, che impresa! Lavoro e solidarietà al femminile” -Spettacolo teatrale “ Per soli uomini. Bugiardino per maschi inconsapevoli” a cura di Avis regionale Toscana e il 12 marzo alle 21 alla Biblioteca Comunale Bartolomeo Della Fonte la Presentazione del libro “Viaggio fra le lune". Il 16 marzo alle 21.15 nella Sala Polivalente Cristiano Banti andrà in scena lo spettacolo teatrale ”Secondo lei” Prenotazione biglietti e informazioni: cell. 350 0989104 mail: [email protected] e il 26 marzo alle 10 al Liceo Artistico U. Brunelleschi - la resentazione del libro “Eva, Adamo e l'albero della conoscenza: la salute di genere come strumento di cura personalizzata”. Infine il 23 aprile alle 10.30 al Liceo Artistico U. Brunelleschi si terrà la Presentazione del libro “Il coraggio di contare. Storie di donne, finanza ed etica nell'Italia contemporanea”.

Poggio a Caiano

L'8 marzo alle 10.30 nella Sala della Giostra è prevista la Conferenza “Donne di Poggio: Storie, dedizioni e futuro”.

Vaiano

Il 7 marzo alle 21 nella Sala Polivalente Lido Baldini si terrà l'ncontro “La libertà è donna: la scrittrice Goliarda Sapienza e l’arte della gioia” con Giulia Morelli e Maria Lucia Schito autrici del podcast “Gagliarda Potenza” Mis(S)conosciute - Emons Record in collaborazione con la Biblioteca Basaglia e la Fondazione CDSE.

Vernio

L'8 marzo ale 16 nella Sala Consiliare ci sarà l'Incontro “Nascere in guerra: le donne per le donne tra speranze e innovazione” in collaborazione con la Fondazione CDSE e il 16 marzo alle 16 al Circolo Arci Stella Rossa di San Quirico –l'ncontro “Donne e Iran tra ribellione ed emancipazione” in collaborazione conCircolo Arci Stella Rossa di San Quirico.