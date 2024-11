Giornata delle professioni. Palazzo Vaj si apre alla città. Tra musica, arte e futuro

Visite guidate, laboratori didattici ed iniziative ad ingresso gratuito di carattere letterario, artistico e musicale all’interno di un edificio storico del centro quale è Palazzo Vaj. E’ quanto prevede il programma della terza edizione della Giornata delle professioni, con il palazzo che ospita la sede di otto ordini e collegi professionali (in rappresentanza di oltre 4mila professionisti) pronto ad aprirsi alla cittadinanza il prossimo sabato a partire dalle 15. L’iniziativa è stata presentata ieri dal presidente del Palazzo delle Professioni, Marco Dominici (in rappresentanza dei periti industriali) con Lulghennet Teklé (architetti) Filippo Ravone (commercialisti) Paola Aiazzi (consulenti del lavoro) Ilaria Luccarini (farmacisti) Giacomo Gacci (geometri) Vittoria Martinelli (ingegneri) e Marco Barone (avvocati). Il 7 dicembre ordini e collegi accoglieranno i cittadini nelle rispettive sedi a partire dalle 15, per raccontare loro le rispettive attività. Alle 15.30 la storica dell’arte Virginia Barni, e l’editore Claudio Martini presenteranno "Cinge nos virgo", il volume che racconta il rapporto tra Prato e il Sacro Cingolo sotto il profilo storico, artistico e spirituale. Alle 16.30 gli artisti di "IPER-collettivo" presenteranno le installazioni artistiche "Plastic Textile, Plastic Marbles e Modus Operandi" ed alle 17.30 si aprirà il concerto-omaggio a Fabrizio De André proposto dall’Ensemble Terzo Tempo. A chiudere il tutto, il confronto "Prato incontra Prato" che inizierà alle 18.30: vi prenderanno parte Dominici, la "sindaca" Ilaria Bugetti, la prefetta Michela La Iacona, il presidente della Provincia Simone Calamai, il vescovo Giovanni Nerbini, il procuratore capo Luca Tescaroli e la presidente facente funzione del tribunale Lucia Schiaretti. Nel corso del pomeriggio Arcantarte animerà alcuni laboratori creativi per bambini dai 6 ai 12 anni e sono previste tre visite guidate al Palazzo curate da Simona Biagianti (alle 15.15, alle 16.15 ed alle 17.15). Per questi ultimi due appuntamenti, anch’essi gratuiti, è necessario prenotarsi sul sito web del Palazzo delle Professioni. "Prato è una grande città europea che, con le sue contraddizioni e le sue eccezionali potenzialità, è inserita nelle dinamiche economiche e politiche mondiali – ha affermato Dominici - noi professionisti siamo pienamente consapevoli di una questa situazione. E Le sfide che ogni giorno la comunità affronta, saranno uno stimolo per migliorare il livello di servizio".

Giovanni Fiorentino