Giochi di fuoco, sfilate e aneddoti. Viaggio nella storia del Medioevo

Nel 487esimo anniversario della battaglia di Montemurlo, che segnò la nascita della Toscana moderna, giovedì 1 agosto dalle ore 19,30 in poi il Comune di Montemurlo con il Gruppo storico e la Pro loco propongono “Dentro la storia”, una serata di rievocazione, racconti e spettacoli, inserita nel calendario di eventi legati alla 33esima edizione del Corteggio storico. La manifestazione si avvale della collaborazione e consulenza storica della Fondazione Cdse e della sua direttrice Alessia Cecconi. Per la seconda volta i figuranti del Gruppo storico sfileranno per le strade di Montemurlo centro e porteranno nel nuovo centro cittadino, in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, la magia e il fascino del Corteggio storico di Oste e dei suoi protagonisti. Tra i gruppi ospiti saranno presenti i Valletti del Comune di Prato, mentre dalle 19 fino alle 24 animeranno la piazza i giochi medievali proposti dal gruppo Nobiltà e Contado di Pistoia. La partenza della breve sfilata è fissata alle ore 21 da via Matteotti, per poi spostarsi in via Rosselli, via Carducci, via Pascoli e arrivo in piazza della Repubblica, di fronte al municipio, dove prenderà il via la parte della serata dedicata al racconto e all’approfondimento storico. I figuranti del Gruppo storico di Montemurlo sfileranno accompagnati dal gonfalone comunale. A seguire Alessia Cecconi, direttrice della Fondazione Cdse, introdurrà i protagonisti della battaglia di Montemurlo, da Cosimo I De’ Medici con la madre Maria Salviati, fino agli oppositori, Filippo Strozzi e Baccio Valori.

Un racconto accurato ma leggero, intervallato da aneddoti e l’esibizione dei musici e degli sbandieratori del Gruppo Storico. Chiudono la serata le magie di fuoco con Laura Magic Farmer. Dalle 19,30 saranno attivi stand enogastronomici e con prodotti del territorio a cura della Filiera Corta di Montemurlo.