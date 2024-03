Giochi della matematica. Lapo, Giulia e Martino nella finale alla Bocconi

Tre giovanissime e brillanti menti pratesi alla finale dei giochi matematici della Bocconi. I tre studenti sono entrati nella rosa dei 14 finalisti che il 25 maggio si sfideranno a colpi di calcoli a Milano. Sono Martino Loglio della classe 2I e Lapo Santini della classe 2G della scuola media Fermi mentre l’altra classificata è Giulia Mugnaioni, studentessa della II A della scuola secondaria Ivana Marcocci dell’Istituto comprensivo Levi: tutti rappresenteranno Prato alle finali in Lombardia.

"La partecipazione di Lapo e Martino alla finale avviene a seguito dell’ottimo piazzamento ottenuto nella semifinale di Pistoia che si è svolta all’istituto Leonardo da Vinci dove si sono distinti per merito anche gli altri nostri partecipanti, Rebecca Corvino, Alexandru Cohal, Lorenzo Larocca, Lorenzo Lensi, Edward Scott Leishman, senza però raggiungere per pochi punti il piazzamento valido per la finale", spiegano i referenti della scuola Fermi. "Oltre a mettere alla prova le loro abilità matematiche, avranno ancora l’opportunità di mostrare il loro impegno, la loro determinazione e la loro capacità di risolvere problemi in situazioni competitive. Nonostante la competizione sia forte, è importante sottolineare che il vero premio risiede nell’esperienza stessa e nell’opportunità di crescita personale che essa offre. Tuttavia, è anche degno di nota che ci saranno premi interessanti e divertenti in attesa dei migliori finalisti, il che rende ancora più coinvolgente e stimolante la prova".

La gara di Milano sarà una tappa fondamentale dei Campionati internazionali di giochi matematici poiché durante la sfida i migliori saranno selezionati per far parte della squadra che avrà l’opportunità di rappresentare l’Italia nella finale internazionale che avrà luogo alla fine di agosto a Parigi, all’Ecole Polytechnique di Palaiseau. La squadra sarà composta dai primi cinque classificati per ciascuna delle due categorie C1 e C2.

Non resta che augurare un grande in bocca al lupo a tre studenti pratesi per il traguardo raggiunto e l’impegno dimostrato.

Si.Bi.