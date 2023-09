Giochi d’acqua, skate park e verde Il centro cittadino verso l’apertura

Conto alla rovescia per l’apertura del parco urbano del nuovo centro cittadino di Montemurlo, di fronte al municipio. Dopo anni di cantieri settembre è il mese giusto: si tratta della grande area pedonalizzata di 24mila metri quadri realizzata nel cuore della città al posto dell’ex campo da calcio. Un parco con tante funzioni per tutte le fasce d’età. C’è l’area gioco per la prima infanzia con un grande scivolo, un gioco per l’arrampicata, tappetti elastici, altalene e giochi a molla che i cittadini hanno già visto installati.

Per i ragazzi è stata realizzata una seconda isola tematica nel parco con uno skate park e un campo da basket che, all’occorrenza può trasformarsi in arena per le manifestazioni. Suggestiva anche l’area del bio-lago, uno specchio d’acqua artificiale dove la depurazione non viene effettuata mediante i classici sistemi ma attraverso l’utilizzo di elementi naturali che hanno la medesima funzione come piante e ghiaia. Nel parco sono già stati sistemati tutti gli arredi in legno: come panchine, tavoli e sedute dalle forme insolite; nell’area del laghetto si trovano grandi sdraio in legno che potranno essere utilizzati per il relax. Poco distante una fontana a terra con giochi d’acqua, sicuramente farà la gioia dei bambini nelle calde giornate estive.

Infine, sono circa 300 gli alberi piantati dal Comune di Montemurlo e appartenenti a trenta specie diverse con l’obiettivo di ricreare la biodiversità presente in natura e quindi di attrarre l’aviofauna: carpini, aceri, platani, acacie, frassini, pini, querce, salici, bagolari, alberi molto resistenti adatti a tutti i terreni.

L’inaugurazione prevista per luglio è slitatta a causa del grande caldo: il sindaco si è visto costretto a posticipare la data a settembre. L’idea alla quale sta lavorando l’amministrazione è di organizzare una grande festa per tutti i cittadini che potranno scoprire il nuovo centro cittadino.

L’obiettivo ormai vicino era quello di poter dare finalmente ai montemurlesi un centro cittadino, un luogo di aggregazione, di identità e di socializzazione attraverso l’utilizzo dell’ ex campo sportivo, chiuso da decenni. Seguendo anche le indicazioni arrivate dal percorso partecipativo ’Montemurlo disegna il suo futuro’- al quale parteciparono oltre quattrocento persone, tutte le scuole dell’istituto comprensivo e gli studenti dell’indirizzo architettura del liceo Brunelleschi’- il Comune ha elaborato il progetto che trasforma l’ex campo sportivo in un vasto parco urbano.