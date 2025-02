Ginevra, stella danzante. A soli 13 anni è contesa dalle scuole europee: "Una grande passione"

PRATONon ha ancora compiuto 14 anni ed è già contesa tra le maggiori accademie di danza d’Europa. Ginevra Pugi, 13 anni, studentessa di terza media alla Salvemini-La Pira di Montemurlo, in questi giorni è ad Amsterdam in Olanda, per un soggiorno di studio nella classe 2011 dell’European School of Ballet, diretta da Jean Yves Esquerre, una delle più importanti al mondo.

Con lei ci sono altri 15 allievi da tutte le Nazioni. Una grande opportunità. L’obiettivo è una borsa di studio e il ventaglio di possibilità che si apre davanti a Ginevra è ampio: l’Opera di Parigi a cui si accede con un’audizione, prevista in primavera, la scuola Mosa in Belgio, la Princess Grace Academy di Montecarlo, poi Berlino e in Italia, anche l’Opera di Roma l’ha selezionata. La sua scelta potrebbe andare all’estero.

A spiegarne il motivo è la mamma, Alessandra Favi, avvocato: "Già quando Ginevra era in quinta elementare fui contattata dalla Scala di Milano, ma era troppo piccola, a mio avviso, per vivere lontano da casa. Inoltre in Italia né la Scala né l’Opera garantiscono un diploma superiore ma solo un attestato di danza, invece credo che nel 2025 studiare sia fondamentale e le accademie estere tengono i ragazzi protetti e li fanno studiare – sottolinea la madre – poi c’è l’impatto psicologico di questi giovanissimi che lavorano ore e ore ogni giorno, è uno stile di vita che comporta grandi rinunce. Chi parte troppo presto rischia di bruciarsi. Da mamma sono fiera e un po’ timorosa".

La carriera da étoile di Ginevra è cominciata a 8 anni nella scuola di danza Smile a Montemurlo con la maestra Irene Tancredi ed è proseguita con una serie di successi e la consulenza del coreografo Michael Fuscaldo. Di recente ha vinto il concorso Join24 a Chiavari, dove fu notata proprio da Esquerre.

"L’ho sentita ed è felicissima, a lei non pesa la fatica, dice che è una scuola meravigliosa e che parla con il traduttore sul telefonino con i suoi compagni stranieri, per ora è innamorata di questo mondo, vediamo in futuro. Sarà una scelta di vita importante" sottolinea la madre che è preoccupata, per esempio, dell’alimentazione.

"Da buona italiana – dice – mi pare che sia sempre poco cibo, ma capisco che sono praticamente degli atleti della danza". Ginevra Pugi è molto brava a scuola. Ma quando studia? "Spesso la sera – aggiunge la mamma – senza lamentarsi. Anche i professori sono stupiti e ammirati. Che posso dire di fronte a una passione così grande".

Elena Duranti