Ginevra Fenyes. Tanti sorrisi a Il Garibaldi

Resta ancora qualche biglietto disponibile per il ritorno, dopo il sold out di dicembre, di "Cono o coppetta", l’esilarante show di Ginevra Fenyes (foto). L’appuntamento è domani alle 21 a Il Garibaldi. Visto il grande successo lo spazio Milleventi ha messo in calendario una nuova data dello spettacolo fissata per il 7 maggio prossimo. Uno spaccato minimale e divertente sulla quotidianità di una ragazza che cerca di barcamenarsi tra le difficoltà e i nervosismi della vita che tutti noi ogni giorno viviamo. Ginevra Fenyes, artista fiorentina, stella comica di Instagram, forte di quasi 300mila follower su Instagram e 100mila su TikTok, porta sul palco lo spettacolo prodotto da Vera Produzione con la regia di Paolo Ruffini. A divertire è la semplicità delle follie quotidiane, quelle che trasformano in gag momenti altrimenti ordinari: delicatezza, intelligenza e sagacia sono alla base dei sorrisi che "Cono o coppetta?" può strappare a chiunque. "Vengo da una famiglia di artisti – dice Ginevra Fenyes –. Il cognome è d’origine ungherese. Babbo Sigfrido, avvocato penalista, suona il pianoforte, mamma Lorenza Gelmi, assicuratrice, è attrice, mia sorella Costanza, avvocato penalista, è ballerina. Sin da piccina ho calcato il palcoscenico: adoro recitare. Tempo addietro conobbi Ruffini. Aveva visto i miei video sui social e mi ha chiamata. Era un mio sogno incontrarlo e si è avverato". Tutto è iniziato con i suoi racconti dei giapponesi che in gelateria non riconoscono la differenza tra cono e coppetta. "E’ stato il mio primo video social – ricorda – fatto per le continue richieste delle amiche per ‘Giapponesi in gelateria’. Mi dissi: vi faccio un video. Una volta pubblicato, è giunto a un milione di visualizzazioni".