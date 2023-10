"Giardino di monsignor Ruggero Risaliti a Poggio a Caiano"

Un giardino dedicato a monsignor Ruggero Risaliti, parroco di Poggio a Caiano dal 1949 al 1986. Nel weekend si sono svolti i festeggiamenti in onore della Madonna del Santissimo Rosario, patrona della città e anche per il 120esimo anno di fondazione della parrocchia Santa Maria, l’occasione giusta per inaugurare il nuovo spazio, il cui progetto era stato presentato mesi fa. L’obiettivo era riqualificare il giardino-oratorio della parrocchia, in via Leone X, mai sfruttato in tanti anni, con una superficie di circa 400 metri quadrati. In questo terreno incolto il parroco ha proposto di creare tre aree: un campetto polivalente (calcetto, pallavolo, pallamano) con strutture mobili, un giardino ombreggiato e attrezzato con giochi per bambini e una zona, in fondo, dedicata alla preghiera con la collocazione di una statua della Madonna. A monsignor Risaliti era stata intitolata nel 2012 la piazza antistante il cimitero ma questo giardino, attiguo alla chiesa e aperto a tutti, è il modo migliore per celebrare la sua memoria.

All’inaugurazione hanno partecipato il parroco don Sergio Cristo e per il Comune gli assessori Diletta Bresci, Patrizia Cataldi e Piero Baroncelli, poi tanti bambini e ragazzi.

"Ho voluto intitolare il giardino a monsignor Risaliti – ha detto don Sergio – perché è stato un grande parroco per Poggio. Grazie a lui abbiamo il campanile nuovo, il cinema Ambra e tanto ha dato per questa comunità. Anche le offerte ricevute durante la benedizione delle case le ho devolute a questo intervento". Molto partecipata anche la processione della Madonna, accompagnata dalla Filarmonica Verdi, dalla Misericordia e, per la prima volta, dai carabinieri in alta uniforme.