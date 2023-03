Giardini di via Wangen Verde, giochi e panchine Il restyling è terminato

Spaccio, episodi di vandalismo e la presenza di una baby gang a infastidire i frequentatori dello spazio pubblico. Così si sono presentati a lungo i giardini di via Wangen a Chiesanuova, fra via dei Gobbi e via del Campaccio, tanto che più volte residenti e frequentatori avevano chiesto la riqualificazione del polmone verde. I fondi per l’intervento di restyling dei giardini sono arrivati grazie al progetto ‘Urban Places’ che fra Regione e Comune ha assicurato una dotazione economica di 1,8 milioni. Fondi che per 738.000 euro sono stati investiti nell’area in questione. Si è arrivati così a realizzare un parcheggio da 30 posti auto in via dei Gobbi con giardino e la piantumazione di 60 alberi, a creare uno spazio per la ginnastica dolce nell’area verde di via Wangenvia del Campaccio, oltre alla sistemazione dei vialetti, dei giochi e delle panchine. Inoltre si è assistito al primo esempio in città di suddivisione in due parti dell’area sgambatura cani: grossa e piccola taglia.

Ieri il sindaco Biffoni, accompagnato dagli assessori Squittieri, Sanzò e Barberis, ha effettuato un sopralluogo assieme ai tecnici comunali per verificare la fine delle opere, che costituiscono il terzo lotto del progetto ‘Urban Places’ dopo la riqualificazione e l’apertura dei giardini di via dell’Alberaccio e di via Vivaldi. L’apertura al pubblico dello spazio di via Wangen – via del Campaccio è prevista per il weekend, l’area di via dei Gobbi verrà aperta a breve, terminato il collaudo. "Continua il lavoro di riqualificazione degli spazi verdi, che essendo spazi vissuti, hanno la necessità di essere di tanto in tanto risistemati completamente – sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. In questo caso è venuto un bel lavoro". "Questo è un intervento che riqualifica i giardini tra via del Campaccio e via Wangen, creando un percorso in questo spazio di città e rendendo le aree urbane più vivibili", aggiunge l’assessore Squittieri. Il progetto ‘Urban Places’ prevedeva la riqualificazione di tre lotti in prossimità` del Macrolotto Zero. Oltre che via del Campaccio-via dei Gobbi gli interventi hanno riguardato la riqualificazione del giardino di via Vivaldi, l’area sgambatura cani di via Zandonai a San Paolo con inserimento di arredi, giochi, pavimentazioni, mantenimento delle alberature esistenti e piantumazione di nuovi alberi. Poi la completa rivisitazione del giardino di via dell’Alberaccio a San Paolo per la realizzazione di un vero e proprio luogo centrale del quartiere. "Un intervento che di fatto ha riarticolato e riallestito gli spazi pubblici super utilizzati dai cittadini – dice l’assessore Valerio Barberis -, che sono stati riorganizzati anche in funzione delle esigenze di residenti e frequentatori".

"L’intento è stato proprio quello di ripensare l’utilizzo dello spazio, offrendo nuovi punti verdi nella speranza che diventino luoghi di aggregazione" conclude l’assessore Sanzò.