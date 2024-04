Gianni Cenni punta sulla sicurezza. Centrodestra: il puzzle dei nomi

Dopo sport, decoro e infrastrutture, la lista civica a sostegno della candidatura a sindaco di Gianni Cenni si caratterizza anche per l’aspetto della sicurezza. Lo fa annunciando quattro candidati al consiglio comunale, ognuno dei quali esperto in una specifica tematica relativa, appunto, alla sicurezza. Si tratta di Mattia Emiliano, 47 anni, in servizio nella segreteria della direzione della casa circondariale della Dogaia dopo anni di impiego nella polizia penitenziaria, Massimiliano Zito, 53 anni, esperto di sicurezza privata, Costantino De Gori, 62 anni, luogotenente dei carabinieri in congedo, una lunga esperienza antidroga a Napoli e nel Nas, e Vito Cataldo, 68 anni, agente della municipale in pensione.

"La sicurezza è una richiesta che arriva da tutta la città, intesa anche come decoro, recupero degli spazi, occasioni di maggiore socialità – dice Cenni –. E’ un tema che rappresenta una priorità del mio mandato e con queste candidature, che per diversa provenienza professionale rappresentano un ventaglio di saperi e competenze specifiche, voglio dire che per me la sicurezza non è solo una parola ma è un concetto pieno di contenuti concreti e fattibili". Sicurezza che viene declinata anche come riorganizzazione della polizia municipale: "Servono più agenti – ricorda Mattia Emiliano –, ma anche utilizzare in maniera diversa quelli in organico, non limitandosi solo a fare cassa". E ancora Cenni: "Le pattuglie vanno dislocate anche nelle zone più periferiche del territorio, nell’ambito di un’attività integrata con le forze dell’ordine. Ma penso anche alla creazione di un gruppo composto da municipale, Alia e Consiag per un pronto intervento in caso di segnalazioni di degrado".

Nelle ultime candidature è presente anche un’attenzione specifica per sport e giovani. Massimiliano Zito è insegnante di pugilato per ragazzi, mentre Costantino De Gori è stato un allenatore di calcio e oggi è selezionatore della rappresentativa Allievi della Figc Prato. Fra i prossimi nomi in lista possibile anche quello del consigliere comunale uscente Leonardo Soldi, attuale coordinatore della campagna di Cenni.

La corsa verso il consiglio comunale riguarda ovviamente anche tutte le altre liste a supporto di Cenni. Partendo dal partito di maggioranza, Fratelli d’Italia, al netto degli uscenti Belgiorno, Cocci e Ovattoni, ci saranno anche Eleonora Cioni, Elena Ganugi, Gianluca Crobeddu, Cosimo Zecchi, Rocco Rizzo, Gioele Origlia, Alessandro Bessi e anche le new entry Gianluca Mingolello, Dania Melani e l’ex consigliera comunale Paola Castellani.

Si passa poi a Forza Italia dove arrivano i primi nomi: il coordinatore comunale Francesco Cappelli, poi Marianna Baldi di Azzurro Donna, l’ex Azione Silvia Guarducci, Diletta Sestini per il mondo dello sport, Aldo Milone, Davide Mazzoni in quota Pli. Ancora in dubbio la candidatura di Rita Pieri, mentre Taiti non correrà e non lo faranno nemmeno le figure a lui vicine, perché ritiene, visto che la questione stadio è nei programmi elettorali sia del centrodestra che del centrosinistra, "di aver già vinto le elezioni".

Il quadro del centrodestra si chiude con la Lega. Daniele Spada sarà il capolista, a seguire Claudiu Stanasel. Poi ci saranno anche il vicesegretario David Carlesi, l’esponente dello sport Letizia Faggi, l’imprenditrice Chiara Gori e l’ex Italexit Umberto Presutti Gallinella.

Stefano De Biase