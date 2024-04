Gianni Cenni ai professionisti: "Dialogo costante con la consulta"

PRATO

"La consulta degli Ordini professionali che ho attivato da assessore all’urbanistica deve tornare ad essere un vero strumento di lavoro e concertazione". Così il candidato sindaco del centrodestra, Gianni Cenni, dopo un pomeriggio di lavoro al Palazzo delle professioni e il convegno all’auditorium della Camera di commercio nell’ambito dell’iniziativa "Le professioni al centro" organizzata da FdI con la presenza, oltre che della deputata Chiara La Porta, anche dell’onorevole Marta Schifone, membro della commissione lavoro pubblico e privato della Camera. Gianni Cenni in particolare ha incontrato gli otto ordini professionali del Palazzo delle professioni: architetti, avvocati, commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, farmacisti, geometri, ingegneri e periti industriali. Secondo il candidato sindaco è necessario un "rapporto diretto e costante" con i professionisti, dal tribunale alla riorganizzazione degli uffici dell’urbanistica e dell’edilizia, dalla richiesta di rivedere il progetto del Parco urbano al contributo che i professionisti possono dare all’affermazione della legalità economica.

"Gli ordini professionali sono centrali – il commento di Cenni al termine della giornata di lavoro – ci sono molte connessioni e questo aiuterà a lavorare in modo immediato e proficuo". Cenni ha ribadito la volontà di rivedere il progetto del Parco urbano trasformandolo in parco didattico con un presidio di funzione pubblica come la nuova sede della polizia municipale e la costruzione di un parcheggio interrato. Si è parlato anche del rafforzamento degli uffici giudiziari e dell’ipotesi del loro progressivo spostamento nelle proprietà pubbliche presenti nel centro storico.

Dal canto loro La Porta e Schifone, durante il convegnmo FdI in Camera di commercio, hanno invece sottolineato come il governmo abbia messo da subito al centro "i professionisti".

bl